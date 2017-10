HLV XSKT.Cần Thơ ‘thông cảm’ việc Hải Phòng không sử dụng Tây

(TNO) HLV trưởng Xổ số kiến thiết Cần Thơ (XSKT.Cần Thơ) ông Nguyễn Thanh Danh tỏ ra ‘thông cảm’ cho quyết định cất 2 ngoại binh Fagan và Stevens của Hải Phòng trong trận thua 1-2 vừa qua tại tây đô.

Các cầu thủ XSKT.Cần Thơ (áo xanh) trong một pha uy hiếp khung thành Hải Phòng - Ảnh: Kim Chao Các cầu thủ XSKT.Cần Thơ (áo xanh) trong một pha uy hiếp khung thành Hải Phòng - Ảnh: Kim Chao

“Theo nhận xét của cá nhân tôi, có thể CĐV Hải Phòng phản ứng với lý do vì sao không sử dụng ngoại binh. Cũng có thể ban huấn luyện Hải Phòng toan tính đường dài. Nếu họ có mục tiêu chen chân vào nhóm có thứ hạng cao thì có thể họ muốn giữ chân cho các ngoại binh vì họ đã mất 3 trụ cột trong đội hình và 2 ngoại binh của họ đang trong tình trạng thẻ treo (nếu nhận một thẻ vàng nữa sẽ bị treo giò - NV).

Nếu Hải Phòng tiếp tục mất ngoại binh trong các trận tiếp theo hoặc trên sân nhà thì có thể họ sẽ bị bỏ lại. Hải Phòng đang là đội có thành tích tốt, nên khi sử dụng đội hình không có như ý muốn thì CĐV vượt chặng đường rất xa để cổ vũ cho đội bóng con cưng thì phản ứng đó là hết sức bình thường”, ông Danh đánh giá.

Trong trận đấu XSKT.Cần Thơ tiếp đón Hải Phòng ngày 23.7, các CĐV đội khách đã phản ứng mạnh mẽ khi HLV Trương Việt Hoàng tung ra danh sách thi đấu lạ lẫm, vắng nửa đội hình chính thức trong đó có 2 ngoại binh Fagan và Stevens.

CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Cần Thơ - Ảnh: Kim Chao CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Cần Thơ - Ảnh: Kim Chao

Ông Danh cho rằng XSKT.Cần Thơ đã gặp may: “Trận đấu trên sân Cần Thơ có tốc độ chậm, chất lượng chuyên môn bình thường. Mấu chốt là XSKT.Cần Thơ đã ghi được bàn thắng trước trong thời điểm khó khăn, anh em căng cứng.

Do Hải Phòng mất một số vị trí trong đội hình chính thức do thẻ phạt và chấn thương, chúng tôi đã tận dụng được. Khi Hải Phòng có bàn thắng rút ngắn tỷ số, nhưng chúng tôi đã có thời điểm lúng túng. Thực sự, bữa nay XSKT.Cần Thơ đã may mắn vì khi Hải Phòng vùng lên, chúng tôi có lúc không kiểm soát được thế trận, bàn thắng gỡ hòa 2-2 có thể đến với Hải Phòng bất cứ lúc nào.

3 điểm giành được với XSKT.Cần Thơ là hết sức quý báu để tiếp tục duy trì cơ hội trong cuộc chiến trụ hạng rất gay go. Tình hình của chúng tôi đang rất mong manh và chiến thắng này sẽ giúp chúng tôi giải tỏa áp lực cho chặng đường phía trước”.

“Tôi không cho rằng Hải Phòng nương chân khi gặp XSKT.Cần Thơ có 3 cầu thủ đang mượn quân của họ. Ngược lại, nhưng người đã phải ra đi - tức không khẳng định được chỗ đứng - đều chơi trên 100% khả năng của mình khi gặp lại đội bóng cũ”, ông Danh khẳng định.

Tiểu Bảo