HN.ACB lên ngôi vô địch

Trong khi đó, SQC.Bình Định bất ngờ để thua HN.Tiền Giang với tỷ số 0-2 và để cho Than Quảng Ninh san bằng cách biệt trên BXH. An Giang và Quảng Nam.XT đều giành được 3 điểm khiến cho cục diện của nhóm đầu BXH sẽ hứa hẹn rất gay cấn ở vòng đấu cuối cùng. Tình cảnh tương tự cũng xảy ra ở nhóm cuối bảng, khi TP.HCM và B.Đồng Nai cầm hòa nhau còn Viettel không có điểm trên sân Quảng Nam. Cả bốn đội TP.HCM, B.Đồng Nai, Viettel và HN.Tiền Giang đều vẫn còn nguy cơ xuống hạng.

Trên sân Tây Ninh, đội khách HN.ACB có khởi đầu như mơ khi ghi được 3 bàn thắng chỉ trong vòng 21 phút. Phúc Lâm mở tỷ số ngay phút thứ 8, sau đó lần lượt Thành Lương và Goran định đoạt trận đấu bằng các bàn thắng ở phút 15 và 21. Chủ nhà F.Tây Ninh chỉ ghi được bàn thắng danh dự ở phút 54 do công của Muranda.

Trên sân Tự Do, Thành Trung ghi bàn thắng duy nhất ở phút 47 vào lưới H.Huế, giúp An Giang tiếp tục nuôi hy vọng giành vé play-off. Quảng Nam.XT cũng thắng dễ Viettel bằng 3 bàn thắng của Ngọc Thạch, Eduardo và Sỹ Mạnh. Một đội khác ở nhóm đầu cũng có chiến thắng ấn tượng là Than Quảng Ninh. Đội bóng vùng Mỏ đã dội cơn mưa bốn bàn thắng vào lưới XSKT.Cần Thơ để tiếp tục cạnh tranh quyết liệt vé đi “play-off” với SQC.Bình Định.

Trên sân Thống Nhất, trận “chung kết ngược” giữa TP.HCM và B.Đồng Nai đã biến thành trận “thủy chiến” khi trời đổ mưa nặng hạt ngay ở những phút đầu tiên. Cơn mưa ngày càng lớn khiến trọng tài phải dừng trận đấu 7 phút kể từ phút 75. Bruno sớm mở tỷ số cho TP.HCM ở phút thứ 7 bằng một pha đánh đầu. Mãi đến phút 46, tiền vệ Quốc Thịnh mới giúp B.Đồng Nai có được 1 điểm quý giá.

Với kết quả này, hai đội ghìm chân nhau ở cuối BXH. B.Đồng Nai buộc phải thắng đối thủ trực tiếp HN.Tiền Giang ở vòng cuối với cách biệt 2 bàn để chắc chắn an toàn. Trong khi đó, TP.HCM và Viettel cũng buộc phải thắng ở lượt cuối mới chắc chắn trụ hạng.

Anh Tuấn