HN.T&T và Bình Dương cùng thua trận

Các trận còn lại SHB Đà Nẵng – SLNA: 2-3 Trên sân Chi Lăng, đội bóng xứ Nghệ bất ngờ đánh bại SHB Đà Nẵng với tỷ số 3-2. Phút 18, pha đá phạt góc thuận lợi của Quang Tình giúp Ekpoki thoải mái lắc bóng rất mạnh tung lưới thủ môn Văn Hạnh mở tỷ số cho SLNA. Đến phút 25, Thanh Hưng gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà. Nhưng chỉ 2 phút sau, Helio đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho SLNA. Khi hiệp 2 diễn ra được 4 phút, tiền đạo Ekpoki tiếp tục nâng tỷ số lên 3-1 cho đội khách. Đến phút 52, Modu Jagne rút ngắn tỷ số 2-3 cho SHB Đà Nẵng. Thua trận này, cơ hội bảo vệ ngôi vô địch của SHB Đà Nẵng còn rất thấp. Y.C CS.Đồng Tháp – HP.HN: 4-1 Đội chủ nhà đã dội cơn mưa bàn thắng vào lưới HP.HN để tiến sát vị trí đầu bảng. Có đầy đủ lực lượng mạnh nhất, CS.Đồng Tháp đã thi đấu lấn lướt, tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn. Ngay trong hiệp một, CS.Đồng Tháp đã 3 lần xuyên thủng mành lưới đối phương bằng các bàn thắng của Văn Ngân, Aganun. HP.HN chấn chỉnh lại trong hiệp 2 và tạo ra một số cơ hội ghi bàn nhưng đều không thành công. Đến phút 89, Felix đặt dấu chấm hết cho HP.HN bằng bàn thắng thứ 4. Đội khách chỉ gỡ được một bàn danh dự do công của Thanh Trung, từ chấm 11 mét vào cuối trận. A.T M.Nam Định – HA.GL: 1-2 Trên sân Thiên Trường, hy vọng trụ hạng cuối cùng của M.NĐ tắt ngấm sau thất bại 1-2 trước HA.GL. Đáng buồn cho M.NĐ, bởi chính họ là những người sớm có bàn vươn lên dẫn trước nhờ công Collante (12’), sau pha phối hợp chuẩn xác với Danh Ngọc. Tuy nhiên, sự lỏng lẻo của hàng thủ và tinh thần thi đấu thiếu quyết tâm đã khiến M.NĐ đánh mất lợi thế. Họ liên tiếp để cho Evaldo (33’) rồi Văn Trương (56’) ghi bàn giúp HA.GL lội ngược dòng. H.Minh K.Khánh Hòa – ĐT.LA: 2-1 Một lần nữa K.Khánh Hòa đã cho thấy mình là khắc tinh của ĐT.LA. Đội chủ nhà nhập cuộc hưng phấn sau khi vừa có trận thắng trước M.Nam Định vòng trước. Ngay trong 45 phút đầu tiên, 2 bàn thắng của bộ đôi tiền đạo Quang Hải và Agostinho đã giúp đội bóng phố biển định đoạt trận đấu. Dù thi đấu nỗ lực trong hiệp 2, nhưng tất cả những gì ĐT.LA làm được chỉ là bàn rút ngắn tỉ số do công của Tshamala ở phút 57. A.T