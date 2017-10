Hòa Phát Hà Nội – Nạn nhân tiếp theo ở sân Lạch Tray?

Ông Vinh nói: “Sân Lạch Tray luôn là chảo lửa cho bất kỳ đội nào đến đây. Hòa Phát cũng không phải ngoại lệ. Trận đấu vừa rồi, khán giả Hải Phòng làm “hung” quá. Tôi không xem nhưng hôm sau có theo dõi qua ti vi và báo chí thì thấy một loạt những hình ảnh rất xấu. Nếu rơi vào hoàn cảnh bị sức ép trên khán đài như vậy, cầu thủ sẽ rất khó đá. Vì thế tôi đã phải làm công tác tư tưởng cho toàn đội là phải lường trước những tình huống bất lợi có thể xảy ra.

Sân Lạch Tray vừa bị phạt 60 triệu đồng vì để xảy ra những sự cố ở trận đấu vòng 7. Theo ông, hình thức kỷ luật này có thật sự thỏa đáng?

Mức phạt như vậy là hơi nhẹ. Đây không phải lần đầu khán giả Hải Phòng gây ra những hành vi xấu. BTC cần phải xâu chuỗi lại những lần vi phạm để tổng hợp thành mức phạt nghiêm khắc hơn. Cần phải có mức chế tài nặng hơn nhiều.

Ông có đề nghị BTC sân cử lực lượng cảnh sát bảo vệ đội mình tại khách sạn hay tại sân?

Nếu phải nhờ đến công an mới đảm bảo an toàn ở khách sạn thì bóng đá thật sự xấu rồi. Cũng chưa đến mức ấy nhưng trước, trong và sau trận đấu, kể cả khi ra về, chúng tôi muốn có được sự an toàn một cách tuyệt đối. BTC sân phải nghiên cứu cách nào đó để làm thật tốt công tác an ninh. Tôi cũng mong khán giả Hải Phòng sẽ ứng xử ôn hòa, fair-play. Chứ nếu phải thi đấu trong bầu không khí “nóng” theo kiểu chỉ sợ cái gì ném vào đầu thì làm sao cầu thủ dám phô diễn kỹ thuật.

L.P