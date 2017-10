Hòa tại Rạch Giá, Hà Nội T&T lấy lại ngôi đầu

(TNO) Hai trận đấu sớm của vòng 14 V-League 2012 diễn ra vào chiều 14.4 (giờ VN) đã kết thúc với kết quả bất phân thắng bại. Hà Nội T&T chỉ giành được 1 điểm trước K.Kiên Giang, trong khi N.Sài Gòn bị Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cầm hòa không bàn thắng trên sân Thống Nhất.

CLB Hà Nội T&T (áo vàng) bị cầm hòa tại Rạch Giá nhưng vẫn lấy lại ngôi đầu - Ảnh: Minh Tú

Trên sân Rạch Giá, Hà Nội T&T đã không tận dụng được cơ hội để bứt phá lên ngôi đầu khi để cho đội chủ nhà chia điểm với tỷ số 1-1. Gonzalo sớm mở tỷ số cho đội khách ở phút thứ 15 bằng một pha lao lên đánh đầu dũng mãnh.

Kết quả K.Kiên Giang - Hà Nội T&T: 1-1 N.Sài Gòn - HAGL: 0-0

Tuy nhiên, chỉ 20 phút sau, tiền vệ tân binh người Ý là Giovani đã ghi bàn san bằng tỷ số cho đội chủ nhà K.Kiên Giang bằng một cú sút vô lê khá may mắn.

Không giành được chiến thắng nhưng Hà Nội T&T vẫn tạm thời giành được ngôi đầu với 1 điểm nhiều hơn so với SHB.Đà Nẵng - đội phải hoãn trận đấu với Sông Lam Nghệ An do nhiều cầu thủ bị ngộ độc thực phẩm.

Trong khi đó, với 14 điểm K.Kiên Giang tạm giữ vị trí thứ 12.

Trên sân Thống Nhất, N.Sài Gòn sau chuyến hành quân mất nhiều sức trên đất Myanmar đã phải tiếp đối thủ đang có phong độ cao là HAGL. Trận này, đội khách HAGL đã bước vào trận đấu với quyết tâm giành trọn 3 điểm bởi một chiến thắng sẽ giúp đội bóng phố núi cạnh tranh ngôi nhất bảng.



CLB N.Sài Gòn (trái) bị HAGL cầm hòa không bàn thắng trên sân Thống Nhất - Ảnh: Khả Hòa

Đội chủ nhà N.Sài Gòn đón sự trở lại của Việt Cường sau thời gian dài dưỡng thương. Cùng với đó là sự xuất hiện của Tài Em, người được cho nghỉ ở nhà trong trận đấu ở Myanmar. Phía HAGL cũng đến sân Thống Nhất với toàn bộ tinh binh trong đội hình. Tiền đạo trẻ Thanh Tấn tiếp tục được tin tưởng đá cặp cùng với Olushola.

Quyết tâm giành thắng lợi của HA.GL được thể hiện trên khán đài khi “bầu” Đức cũng có mặt để dự khán. Tuy vậy, HLV trưởng người Hàn Quốc ông Choi Yoon Gyum cũng không mạo hiểm dâng cao đội hình để tấn công. Ngược lại, cầu thủ N.Sài Gòn cũng tỏ ra mỏi mệt với lịch thi đấu dày đặc nên thi đấu có phần uể oải. Hiệp 1 trận đấu vì thế diễn ra tẻ nhạt với không nhiều tình huống đáng chú ý được tạo ra.

Phải đến hiệp 2 trận đấu mới trở nên sôi nổi hơn ở tình huống HAGL được hưởng phạt đền do Minh Triết của N.Sài Gòn phạm lỗi với Olushola trong vòng cấm ở phút 60. Tuy nhiên, bàn mở tỷ số của trận đấu vẫn không thể đến bởi cú sút phạt đền của Paulo (HAGL) bị thủ môn Santos cản được.



Thủ môn Santos trở thành người hùng của N.Sài Gòn sau khi cản phá thành công một quả penalty - Ảnh: Khả Hòa

Những phút tiếp theo, cả hai đội đều có những pha tấn công nhanh đáng chú ý nhưng đều không tận dụng thành công. Hòa trận này HAGL tiếp tục giữ vị trí thứ 3 với 23 điểm. Còn N.Sài Gòn tạm thời leo lên vị trí thứ 7 với 17 điểm.

Sau trận đấu, HLV Phạm Công Lộc cho biết: “Cầu thủ N.Sài Gòn bị mất sức khá nhiều do lịch thi đấu dày đặc. Tuy vậy, đội vẫn thi đấu khá tốt trong trận đấu này và tạo ra một số cơ hội rõ rệt nhưng không tận dụng được. HAGL cũng không thể hiện được nhiều trong trận đấu này nên kết quả như vậy theo tôi cũng khá hợp lý”.

Còn HLV trưởng HAGL ông Choi Yoon Gyum phát biểu: “Các cầu thủ HAGL đã thi đấu hết mình trong trận đấu này. Đây là một kết quả không quá thất vọng với chúng tôi. HAGL muốn chơi tấn công nhưng với những con người như hiện tại thì cũng nên hài lòng với những gì đã đạt được trong giai đoạn 1”.

Anh Tuấn - Sơn Tùng