Hoàng Anh Gia Lai chấp nhận nộp phạt vì bỏ hai giải trẻ

Các cầu thủ nhí của Học viện HAGL Arsenal JMG phải tập luyện và thi đấu bằng chân trần trong 4-5 năm - Ảnh: Minh Trần

Ngày 8.7, tại cuộc họp báo về giải bóng đá thiếu niên U.13 toàn quốc 2015, đại diện của Báo Nhi đồng - đơn vị tổ chức giải cho biết, Hoàng Anh Gia Lai không cử đội U.13 tham dự giải năm nay.Theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp sửa đổi được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ban hành năm 2014, một CLB ngoại hạng phải có 4 trong số 5 đội trẻ tham dự giải U.21, U.19, U.17, U.15, U.13.Nếu không đủ số lượng đội trẻ tham dự giải theo quy định sẽ phải chịu hình thức kỷ luật theo quy định kỷ luật của VFF. CLB sẽ bị phạt 200 triệu đồng/đội không tham dự giải; số tiền này sẽ nộp cho VFF để làm công tác đào tạo trẻ, các đội tuyển trẻ quốc gia.Chiểu theo quy định nói trên, chắc chắn HAGL sẽ bị phạt tổng cộng 400 triệu đồng vì trước đó cũng không cử quân tham gia giải U.17 toàn quốc. Ông Huỳnh Mau, giám đốc điều hành CLB HAGL nói: “Trong kế hoạch đào tạo của Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG, CLB Arsenal có đưa ra quy định là các cầu thủ trẻ phải tập chân trần trong 4-5 năm. Trong khi các giải trẻ, cầu thủ thi đấu bằng giày.Trước đây, lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường cũng tập chân trần và không tham dự một giải trẻ nào trong nước, trước khi trở thành cầu thủ đội U.19 HAGL. Quy trình đào tạo của Arsenal rất khắt khe, chúng tôi không thể can thiệp về chuyên môn. Xin đừng nghĩ HAGL bỏ giải trẻ là vì cậy thế chủ tịch tập đoàn HAGL Đoàn Nguyên Đức. Chúng tôi chấp nhận nộp phạt theo đúng quy định”.Vòng chung kết giải U.13 diễn ra ở sân Tự Do - TP.Huế từ ngày 13 đến 22.7 gồm 8 đội bóng Viettel 1; Hải Dương; Hà Nội; Viettel 2; Bình Dương; Bình Định; Sanna Khánh Hòa; Long An, Thừa Thiên Huế và Sông Lam Nghệ An (vô địch năm 2014). Đây là giải bóng đá trẻ có tuổi đời lâu nhất Việt Nam khi bước sang lần tổ chức thứ 21.