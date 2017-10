Hoàng Anh Tuấn sẽ là HLV tạm quyền đội tuyển VN

Nếu không có gì thay đổi vào giờ chót, HLV Hoàng Anh Tuấn của Khánh Hòa sẽ trở thành tân HLV trưởng tạm quyền của đội tuyển VN thi đấu 2 trận đầu tiên vòng loại Asian Cup 2015.

Hôm qua, một lãnh đạo của VFF đã xác nhận, trong số 11 ứng viên nội do Hội đồng HLV quốc gia, Ban Các đội tuyển quốc gia đề cử, chỉ có HLV Hoàng Anh Tuấn (Khánh Hòa) là hội tụ đủ mọi tiêu chí mà lãnh đạo VFF đề ra. Trong đó những tiêu chí quan trọng nhất giúp cho HLV người Khánh Hòa này có ưu thế hơn các HLV còn lại là giỏi ngoại ngữ và sẵn sàng chuyên trách do không bị ràng buộc bởi CLB. Được biết, HLV Tuấn chưa thuộc CLB nào, mặc dù CLB Khatoco Khánh Hòa đã được chuyển giao cho Hải Phòng. Ông Lê Tiến Anh, Chủ tịch CLB Khatoco Khánh Hòa, nói: "Tôi chỉ chuyển giao CLB chứ không chuyển giao HLV. Anh Tuấn chưa ký hợp đồng với Hải Phòng mà vẫn là cán bộ thuộc biên chế công ty và việc Tuấn đi đâu là do chúng tôi quyết định. Do đó, nếu Tuấn mong muốn lên tuyển, tôi sẵn sàng giúp đỡ và đồng ý. Nhưng dĩ nhiên, vấn đề này hoàn toàn thuộc về Tuấn".



Hoàng Anh Tuấn sẽ trở thành tân HLV trưởng tạm quyền đội tuyển VN - Ảnh: Khả Hòa

Trao đổi với Thanh Niên hôm qua, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ xác nhận là có trao đổi với đại diện VFF nhưng từ chối khẳng định mình đã nhận lời lên tuyển. Ông Tuấn nói: “Tôi không muốn nói gì vào lúc này. Các bạn hãy chờ thông tin từ VFF”. Điều này cũng phù hợp với tính cách vốn thận trọng của vị HLV người Khánh Hòa khi chưa đặt bút ký hợp đồng thì mọi khả năng vẫn còn bỏ ngỏ, thậm chí không loại trừ bất ngờ vào giờ chót. (T.K)

Phía VFF cũng cho biết đã trao đổi sơ bộ với HLV Hoàng Anh Tuấn và cơ bản đã nhận được cái gật đầu. Vấn đề còn lại là đôi bên sẽ có cuộc làm việc chính thức trong nay mai về kế hoạch tập trung đội tuyển, thành phần cầu thủ, lộ trình và các mục tiêu cụ thể, các điều khoản trách nhiệm, chế độ lương bổng mà dự kiến VFF có thể trả cho ông Tuấn vào khoảng 80 - 100 triệu đồng/tháng, các trợ lý vào khoảng 50 triệu đồng/tháng. Sau đó VFF sẽ chính thức công bố tân HLV trưởng và các trợ lý. Tuy nhiên việc ông Tuấn có ký dài hạn hay không sẽ phụ thuộc vào cuộc làm việc cuối cùng vào cuối tuần này của Thường trực VFF vì trong nội bộ VFF vẫn chưa thực sự thống nhất khi vẫn có ý kiến HLV nội chỉ tạm quyền và muốn thuê HLV ngoại, trong khi một vài ý kiến khác được TC TDTT “bật đèn xanh” là vẫn muốn HLV nội chuyên trách lâu dài để hình thành phong cách và lối chơi ổn định.

Ông Hoàng Anh Tuấn sinh năm 1968, sự nghiệp cầu thủ không quá lẫy lừng như Hồng Sơn, Huỳnh Đức..., nhưng cũng từng được gọi vào tuyển quốc gia dưới thời HLV Tavarez năm 1995 và là trụ cột của CLB Khánh Hòa. Năm 2007, ông bắt đầu sự nghiệp huấn luyện mà dấu ấn đầu tiên là đưa đội U.21 Khánh Hòa đoạt chức vô địch U.21 Báo Thanh Niên năm 2007. Năm 2010, Tuấn đã cùng đội Khánh Hòa đứng thứ 4 V-League, một thành tích có thể coi rất xuất sắc bởi đội bóng này thời điểm đó gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí đã tưởng bị xuống hạng. Tại giải V-League mấy năm gần đây, Khánh Hòa luôn được đánh giá là đội bóng luôn biết vượt qua sóng gió dưới tài dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn.

HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đã tốt nghiệp bằng A AFC năm 2005, từng tham gia khóa học lớp chuyên tu, trợ giảng tại Ấn Độ và Thụy Sĩ. HLV 45 tuổi này rất khá ngoại ngữ (tiếng Anh). Là HLV VN duy nhất được Liên đoàn Bóng đá Đức chọn dự khóa học HLV trình độ A năm 2009 tại Trường thể thao Henet. Cựu HLV đội tuyển Phan Thanh Hùng cũng đã tư vấn VFF nên mời vị trợ lý cũ của mình lên tuyển vì "Anh Tuấn chuyên môn tốt, luôn cập nhật thông tin, kiến thức về bóng đá thế giới, rất chịu khó trau dồi nghề nghiệp của mình".

Lan Phương

