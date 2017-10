Hoàng Thanh Tùng - Từ ‘nhân tố bí ẩn’ bước ra ánh sáng

(TNO) Hoàng Thanh Tùng đã tỏa sáng đúng như sự kỳ vọng của HLV Guillaume Graechen giúp Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) hồi sinh.

Thanh Tùng trong một pha bứt tốc trận gặp B.Bình Dương - Ảnh: Minh Trần Thanh Tùng trong một pha bứt tốc trận gặp B.Bình Dương - Ảnh: Minh Trần

Chúng tôi từng gọi Hoàng Thanh Tùng là “nhân tố bí ẩn” của U.19 Việt Nam trước đây, bởi Tùng luôn là nhân vật ít gây ồn ào, nhưng luôn biết tỏa sáng đúng lúc.

Khi trò chuyện cầu thủ người Thanh Hóa rất thích tên gọi này và nói vui với chúng tôi rằng: “Cứ bí ẩn cho khỏe anh nhỉ”.

Tại vòng chung kết U.19 châu Á, khi Công Phượng, Tuấn Anh đã bị các đối thủ nghiên cứu khá kỹ, thì HLV Guillaume Graechen sử dụng Thanh Tùng như lá bài tẩy của mình và Tùng đã tỏa sáng với bàn thắng vào lưới U.19 Trung Quốc.

Tiếc là ở trận đấu đó, U.19 Việt Nam đã không thể chiến thắng do sai sót trong phòng ngự ở những phút cuối.

Thanh Tùng là cầu thủ có bản năng chơi bóng không thua gì Công Phượng. Anh rất nhạy bén với những pha dứt điểm cận thành và có những pha đi bóng tốc độ bên hành lang phải khiến hậu vệ đối phương chống trả vất vả.

Với bản tính ít nói, nhưng Tùng chơi rất nhiệt mỗi khi được tung ra sân. Trong màu áo HAGL, anh thường xuyên được xếp trong đội hình chính thức nếu không bị chấn thương.

Trước hàng thủ Becamex Bình Dương (B.Bình Dương) gồm nhiều cầu thủ cao to, nhưng Thanh Tùng đã nhanh chân tung hai cú sút quyết đoán để xé toang mành lưới của nhà đương kim vô địch.

Thanh Tùng trong tình huống tham gia hỗ trợ phòng ngự - Ảnh: Minh Trần Thanh Tùng trong tình huống tham gia hỗ trợ phòng ngự - Ảnh: Minh Trần

Ngoài nick “nhân tố bí ẩn”, Hoàng Thanh Tùng còn được gọi là Tùng “sóc” bởi anh rất nhanh nhạy và di chuyển không biết mệt.

Khi cất Công Phượng lên băng ghế dự bị, HLV Guillaume Graechen đã giao nhiệm vụ ghi bàn cho Thanh Tùng, bởi với vị trí tiền vệ phải, Tùng ít bị hậu vệ B.Bình Dương chú ý như vị trí tiền đạo của Nguyễn Lam.

Chính vì thế, “nhân tố bí ẩn” đã có một trận đấu khó quên ở chiến trường V-League với hai bàn thắng giúp HAGL phá thế bế tắc.

Sự tỏa sáng của Hoàng Thanh Tùng cũng là một tin vui với HLV Miura. Nhà cầm quân người Nhật đang tìm vị trí tiền vệ phải cho đội tuyển U.23 Việt Nam để thi đấu tại vòng chung kết U.23 châu Á 2016 do Hồ Ngọc Thắng (SHB.Đà Nẵng) đã quá tuổi.

Thanh Tùng đã hai lần lỡ hẹn với U.23 Việt Nam vì chấn thương. Ở vòng loại U.23 châu Á, anh phải chia tay với đội trước giờ lên đường do không kịp hồi phục. Đến SEA Games 28 cũng do vì lý do tương tự nên Tùng “sóc” không thể góp mặt cùng U.23 Việt Nam.

Thế nhưng với những gì đang thể hiện ở đấu trường V-League, Hoàng Thanh Tùng nhiều khả năng sẽ trở lại cùng U.23 Việt Nam tại vòng chung kết châu Á vào đầu năm 2016.

Lúc đó, Tùng “sóc” không còn là “nhân tố bí ẩn” mà anh đã bước ra ánh sáng để tiếp tục tỏa sáng.

Quang Huy