Học viện NutiFood đã chọn được 24 thí sinh vào vòng chung kết

(TNO) Vòng chung kết tuyển chọn học viên của học viện bóng đá NutiFood HAGL Arsenal JMG đã chính thức bắt đầu tại sân vận động Quân Khu 7, quận Tân Bình, TP.HCM.

Sáng ngày 10.8, 77 thí sinh đã vượt qua vòng sơ loại cùng phụ huynh trên cả nước đã tập trung về sân Quân Khu 7 để tiếp tục thể hiện khả năng chơi bóng của mình trước ban tuyển chọn.



Dù mới trải qua trận đấu với đội Cần Thơ vào tối qua ngày 9.8 nhưng HLV Guillaume Graechen của HAGL cũng đã kịp có mặt để cùng đồng môn HLV Franck Durix tham gia tuyển chọn.



Do buổi chiều thời tiết TP.HCM có mưa lớn kéo dài nên phải dời buổi tuyển trạch vào sân có mái che, không vì thế mà buổi chọn lựa giảm phần quyết liệt.



Sau một ngày vất vả, rà soát kỹ lưỡng, trong số 77 thí sinh được chọn từ vòng loại, ban tuyển trạch đã chọn được 24 thí sinh vào vòng chung kết. Trong số những thí sinh này có 10 em ở TP.HCM, 5 em đến từ Hà Tĩnh, 2 em đến từ Đồng Nai, 1 em từ Tây Ninh, 1 em từ Đồng Tháp, 1 em từ Kiên Giang, 1 em đến từ Tiền Giang, 1 em đến từ Long An, 1 em đến từ Bình Định, 1 em từ Lâm Đồng.



24 thí sinh này sẽ được kiểm tra chỉ số về sức khỏe toàn diện trong đó các bác sĩ và ban huấn luyện sẽ tiến hành đo tuổi xương, đo chiều cao của cha mẹ để dự đoán chiều cao và thể lực trong tương lai của các em. Đây cũng sẽ là một trong những tiêu chí để ban tuyển trạch lựa chọn.



24 em sẽ được HLV Frank Durix và Vincent Dufour (Tổng giám đốc JMG toàn cầu) huấn luyện các kỹ năng cho một cầu thủ chuyên nghiệp. Sau 5 ngày huấn luyện, ban tuyển trạch mới quyết định chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất để trở thành học viên của Học viện NutiFood HAGL Arsenal JMG. Trong suốt thời gian huấn luyện, những thí sinh này cùng phụ huynh sẽ ở khách sạn Tân Sơn Nhất (Tân Bình - TP.HCM). Toàn bộ chi phí đi lại và ăn ở được công ty NutiFood đài thọ.



HLV Guillaume Graechen cho biết: "Tôi đánh giá đây là một lứa thí sinh chất lượng, trong đó có những em là tài năng thật sự. Để so sánh với lứa cầu thủ tuyển năm 2007 của HAGL thì thật khó nhưng tôi thấy những em được chọn có thể hình tốt hơn những lứa trước.



Còn HLV Fanck Durix chia sẻ: "Chúng tôi đã chọn được những thí sinh xuất sắc nhất cho đợt huấn luyện trước khi quyết định chọn chính thức em nào vào học viện. Tôi hi vọng, trong thời gian huấn luyện, các em sẽ bộc lộ rõ hơn những tố chất tiềm năng của mình và dựa vào đó chúng tôi sẽ lựa chọn những em đủ tiêu chuẩn để sau 7 năm sẽ cho ra đời một lứa cầu thủ xuất sắc cho tương lai".

Một số hình ảnh về buổi tuyển chọn ngày 10.8

HLV Fanck Durix đích thân phát áo cho từng thí sinh trước khi bước vào thi đấu đối kháng
Các thí sinh hào hứng trước giờ thi tài
Các thí sinh được chia theo nhóm 3 người 1 đội, cùng lứa tuổi và thể hình tương đồng
Dù mới trải qua trận đấu với đội Cần Thơ vào tối qua ngày 9/8 nhưng huấn luyện viên Guillaume Graechen của HAGL cũng đã kịp có mặt để cùng đồng môn HLV Franck Durix tham gia tuyển chọn
Chăm chú theo dõi từn động tác kỹ thuật của các cầu thủ nhí đang thi đấu ngoài sân
Các thí sinh lộ rõ sự quyết tâm ngay từ khi bắt đầu buổi tuyển chọn
Các thí sinh sau khi vượt qua hàng ngàn bạn trên cả nước, vòng chung kết đã diễn ra với năng lực đồng đều hơn
Các thí sinh tỏ ra nôn nóng ngồi dưới trời nắng chờ tới lượt mình được trổ tài
Tuy tỷ số không phải là tiêu chí để chọn lựa nhưng các thí sinh vẫn tranh bóng quyết liệt trước khu vực cầu môn
So với vòng loại, các thí sinh tỏ ra quen thuộc với việc điều khiển trái bóng bằng chân đất
Buổi chiều thời tiết tại TP.HCM có mưa lớn, buổi tuyển trạch phải dời vào sân trong nhà
Hai vị HLV trao đổi rất kỹ trước khi quyết định thí sinh nào được đi tiếp
Các thí sinh được chọn sẽ được huấn luyện 5 ngày trước khi bước vào buổi quyết định ai sẽ trở thành học viên của học viện
Nỗi buồn của thí sinh và phụ huynh khi không được chọn trong nhóm 24

Bài, ảnh: Độc Lập