Hội chứng sợ lên tuyển

Những lần xin không lên tuyển gần đây * Ngày 12.1.2010, bộ đôi cầu thủ của K.Khánh Hòa là Quang Hải và Tấn Tài đã được miễn tập trung cho trận đấu với Trung Quốc tại vòng loại ASIAN Cup. Lý do là đội bóng chủ quản K.Khánh Hòa đã gửi công văn xin Quang Hải và Tấn Tài về để chuẩn bị cho V-League.



* Ngày 11.1.2010, CLB HA.GL đã liên hệ với HLV Calisto để xin cho Việt Cường được lên tập trung trễ hơn để có thể cùng đội tham dự vòng bán kết Cúp bóng đá TP.HCM. Nhưng đề nghị này của HA.GL đã không được chấp nhận và Việt Cường phải có mặt cùng ngày tại Hà Nội để cùng ĐTVN tập luyện.



* Ngày 10.1.2010, hậu vệ Quang Thanh (B.Bình Dương) đã xin không lên tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Trung Quốc tại vòng loại ASIAN Cup. Lý do mà Quang Thanh đưa ra để xin không lên tuyển là vì bận tổ chức cưới vợ vào ngày 16.1.2010. Đề nghị của Quang Thanh đã được HLV Calisto chấp nhận.



* Ngày 29.12.2009, hậu vệ Văn Phong xin rút khỏi đội tuyển đang tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với Lebanon tại vòng loại ASIAN Cup vì chấn thương lưng. Trong lần tập trung trước đó, Văn Phong cũng xin về sau vài ngày tập trung để cưới vợ và cũng đã được chấp nhận. A.T