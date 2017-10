Hội thao Cơ quan phía Nam T.Ư Đoàn: Bất ngờ và kịch tính

Bất ngờ đã xảy ra ở vòng 2 môn bóng đá diễn ra trên sân Tao Đàn chiều qua khi 2 đội đứng đầu 2 bảng A và C ở vòng một là Nhà in Báo Thanh Niên và Tổng cục An ninh 2 đều bị loại sau 2 trận thua. Bất ngờ thứ hai chính là sự lột xác của đội Khách sạn Festival từ chỗ là đội suýt bị loại ở vòng ngoài (thắng Tập đoàn truyền thông Thanh Niên ở giây chót) đã vươn lên thắng liền 3 trận để lọt vào chung kết.

Các trận chiều qua rất kịch tính. Đầu tiên là việc đội Báo Thanh Niên vượt qua Tổng cục An ninh 2 trong một trận gay go khi 2 bên liên tục rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Trước trận này Tổng cục An ninh 2 chỉ cần hòa là vào bán kết vì hơn hiệu số do cả 2 đội đều thua KS Festival, trong khi đội Báo Thanh Niên buộc phải thắng. 2 lần đội Báo Thanh Niên vượt lên dẫn 1-0 rồi 2-1 thì cũng 2 lần TC An ninh 2 lần lượt gỡ 1-1 rồi 2-2. Khi trận đấu chỉ còn hơn 1 phút thì Báo Thanh Niên ghi bàn quyết định ấn định tỷ số 3-2 hết sức nghẹt thở để vào bán kết.



Pha tranh bóng trong trận Báo Thanh Niên và Khách sạn Festival - Ảnh: Bạch Dương

Ở trận bán kết 2, suýt chút nữa đã có bất ngờ khi Incomex Sài Gòn không được đánh giá cao so với Khách sạn Festival đã chơi cực hay dẫn trước 5-1 và coi như đã cầm vé vào trận chung kết. Nhưng cũng hết sức bất ngờ và kịch tính khi Festival trong thế chơi thiếu người đã vùng lên ngoạn mục ở 15 phút cuối hiệp 2 để thắng ngược 8-5 để giành quyền vào tranh chung kết với Tạp chí Thanh Niên, đội đã thắng Báo Thanh Niên 6-2 ở trận bán kết 1.

2 trận tranh hạng ba giữa Báo Thanh Niên - Incomex và chung kết giữa Khách sạn Festival- Tạp chí Thanh Niên sẽ diễn ra sáng ngày 23.4 tại sân Trung tâm Thanh thiếu niên Miền Nam.

T.N