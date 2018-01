Hôm nay khai mạc vòng loại giải bóng đá U.19 quốc gia 2018

Có 22 đội tham gia thi đấu, trong đó bảng A và D có 6 đội còn bảng B và C có 5 đội. Các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng chọn ra 4 đội nhất 4 bảng và 3 đội nhì có thành tích tốt nhất (cách tính như vòng loại giải U.21, nghĩa là bảng 6 đội đội nhì bảng sẽ không tính thành tích so với đội xếp thứ 6 trong bảng mà chỉ tính chỉ số phụ với 5 đội còn lại để so sánh với đội nhì của 2 bảng 5 đội) lọt vào vòng chung kết.

Đối tượng tham dự vòng loại là các cầu thủ sinh từ 1.1.1999 về sau đến 31.12.2002. Thời gian thi đấu vòng loại là từ ngày 8.1 đến 18.1 (lượt đi) và từ 22.1 đến 1.2 (lượt về). Vòng chung kết sẽ do Báo Thanh Niên, Tập đoàn truyền thông Thanh Niên phối hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Sở Văn Hóa thể thao Tỉnh Thừa Thiên Huế đăng cai gồm 7 đội vượt qua vòng loại và chủ nhà Thừa Thiên Huế. Vòng chung kết tranh trên sân Tự Do (Huế) từ ngày 6.3 đến 15.3.2018. Sau đó đội tuyển chọn U.19 Việt nam được thành lập sẽ cùng đội U.19 Hoàng Anh Gia Lai và 3 đội bóng nước ngoài, dự kiến là Thái Lan, Myanmar và Hàn Quốc thi đấu giải bóng đá U.19 quốc tế tại Pleiku từ ngày 21.3 đến 31.3.2018.

Căn cứ vào vị trí địa lý để chia bảng vòng loại giải U.19 lần này hứa hẹn gay cấn nhất ở bảng A khi 3 đội rất mạnh là Hà Nội - PVF và Viettel chung bảng và chắc chắn sẽ có ít nhất 1 đội sẽ không thể có mặt ở vòng chung kết. Đội Hà Nội của HLV Vũ Hồng Việt đang là đương kim vô địch, đội PVF của HLV Mạnh Cường - Hữu Đang đang là đội xếp thứ nhì và Viettel là đội đồng hạng ba giải năm rồi, trước đó là á quân 2016 mà lại chung bảng ở góc độ nào đó hơi thiệt thòi.

Nhưng do PVF mùa này chuyển từ phía nam ra sinh hoạt, đóng quân ở trung tâm đào tạo trẻ Hưng Yên nên buộc lòng phải thi đấu vòng loại tại bảng A, vô hình chung hình thành bảng rất mạnh, có thể xem như bảng này có nhiều trận chung kết sớm.

16 giờ chiều nay trận khai mạc giữa Hà Nội - PVF sẽ rất gay cấn hứa hẹn tái hiện trận chung kết năm rồi. Còn nhớ ở trận đấu đó, PVF 2 lần vượt lên dẫn trước 1-0 và 2-1 do công của Lê Văn Xuân và Huỳnh Công Đến, nhưng Lê Văn Nam 2 lần gỡ hòa cho Hà Nội trước khi Đặng Văn Tới và Nguyễn Duy Khiêm ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2. Nhắc lại vậy để thấy cuộc chạy đua giữa Hà Nội - PVF và Viettel sẽ vô cùng nóng bỏng ở bảng này.

Ở các bảng còn lại nếu không có bất ngờ thì ưu thế phần nào sẽ thuộc về đội chủ nhà. Như Sông Lam Nghệ An ở bảng B năm rồi đã từng lọt vào vòng chung kết và suýt có mặt ở bán kết nếu không sơ sẩy ở phút cuối trước PVF. Ở bảng này, SLNA được đánh giá nhỉnh hơn so với Đà Nẵng, Thanh Hóa và Quảng Nam. Tại bảng C, chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai với thành phần nòng cốt là lứa học viên khóa 3 mà trong đó có một số vừa cùng U.21 HAGL vô địch giải U.21 báo Thanh Niên sẽ rất mạnh so với TPHCM, Bình Định hay Sanatech Khánh Hòa. Còn bảng D, Đồng Tháp đang có trong tay lứa cầu thủ tốt nhưng Becamex Bình Dương, Tây Ninh và Long An cũng rất đáng ngại có thể gây đột biến.

Vòng loại giải bóng đá U.19 ngoài những cái tên sáng giá nhiều khả năng có bất ngờ ở 3 bảng B, C, D.

Đăng Khoa