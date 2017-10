Hơn 16 tỉ đồng để đón U.20 Argentina

Quá trình đàm phán giữa Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) và Liên đoàn Bóng đá Argentina không đến mức quá căng thẳng và tốn nhiều thời gian, nhưng theo tiết lộ của Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, vì quá cận ngày nên có lúc đôi bên đã gặp nhiều khó khăn, nhưng vào “phút 90”, phía bạn đã gật đầu. Khoản tiền lót tay cho U.20 Argentina để đấu hai trận gặp U.20 và U.22 VN khoảng hơn 6 tỉ đồng. Nhưng đó mới chỉ là phí ra sân. VFF và các đối tác còn phải chi thêm những khoản không nhỏ khác về các công tác hậu cần, ước tính khoảng 10 tỉ đồng.

“Nội bất xuất, ngoại bất nhập”

An ninh tuyệt đối cho U.20 Argentina tại TP.HCM và Hà Nội được phía VN và Argentina đặt lên hàng đầu trong bản hợp đồng dày nhiều trang. Nước chủ nhà vốn đã quá quen với các sự kiện đón tiếp CLB Arsenal, Man.City nên nhiều cuộc họp với Bộ Công an, Cục CSGT, Cục Cảnh sát PCCC, công an các quận huyện trong địa bàn thành phố, một số công ty vệ sĩ được tổ chức để thiết lập các phương án khác nhau, trong đó có cả phương án phòng chống khủng bố. Ở trận đấu trên sân Thống Nhất gặp U.20 VN cách đây vài ngày, đội bạn yêu cầu không tiến ra sân từ khán đài A như các đội đá V-League mà từ đường hầm của khán đài D. Còn trận đấu với U.22 VN vào hôm nay 14.5, Argentina yêu cầu đường hầm ra sân và phòng thay đồ cầu thủ phải trong tình trạng “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, chỉ có nhân viên an ninh được phép có mặt. Mỗi lần đội di chuyển đến sân tập hoặc từ sân bay về khách sạn, BTC phải bố trí 2 xe dẫn đường và 2 xe khóa đuôi phòng sự cố bất trắc xảy ra. Chiều 12.5, đội U.20 Argentina đã có mặt ở sân bay Nội Bài và bộ phận hậu cần VFF phải huy động 2 xe tải để vận chuyển hành lý và dụng cụ tập luyện của đội bạn về khách sạn sang bậc nhất Hà Nội Marriot.

U.20 Argentina mang theo một đầu bếp riêng và đầu bếp này có nhiệm vụ phối hợp với các đầu bếp của khách sạn, lên thực đơn 4 bữa một ngày với quy chuẩn rất nghiêm ngặt. Ngoài 3 bữa chính, bữa phụ vào 16 giờ hằng ngày có giá 500.000 đồng/người. Một điều khá thú vị, theo tiết lộ của người phụ trách tại khách sạn Grand Hotel Sài Gòn, nơi U.20 Argentina đóng quân, hằng ngày phải có 3 món “bất di bất dịch” là chuối, nước cam tươi nguyên chất và mì Ý. Các món ăn tuyệt đối không có khái niệm “tái”, ngay cả những món như trứng ốp la, bò bít tết… Thế mới có chuyện ngay trong bữa ăn đầu tiên khi đặt chân đến VN, bộ phận phụ trách dinh dưỡng của đội đã yêu cầu chiên trứng mới để thay thế cho món ốp la kiểu lòng đào.

Bảo vệ hình ảnh nghiêm ngặt

Các chàng trai trẻ Argentina có ý thức cực cao về việc giữ gìn và bảo vệ hình ảnh, mà nói đúng hơn họ không cho phép ai được lợi dụng hình ảnh của họ để quảng bá một mặt hàng nào đó khi chưa được sự đồng ý của ban lãnh đạo. Như Marcelo Torres, một trong những ngôi sao sáng nhất của đội U.20 Argentina, rất vui vẻ chụp ảnh “selfie” với nhân viên khách sạn nhưng bức ảnh không được xuất hiện tên khách sạn. Ký hợp đồng với một hãng hàng không khi di chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội nhưng đội U.20 Argentina lại không cho phép hãng này chụp ảnh đội đang bước lên máy bay vì một số cầu thủ đã có ràng buộc thương mại với một số hãng hàng không khác.

Một lãnh đạo VFF nhận xét: “U.20 Argentina khi sang VN dành toàn bộ thời gian cho chuyên môn. Các cầu thủ chỉ lên xe ra sân tập, thi đấu chứ không hề bước chân ra đường, ngắm cảnh đường phố. Họ cũng không có những hoạt động mang tính bề nổi. Và những ai may mắn được theo chân đội bóng trẻ này những ngày qua, chỉ có thể thốt lên: Họ còn trẻ nhưng quá chuyên nghiệp”.

U.22 VN quyết không lép vế trước U.20 Argentina Trong cuộc họp báo vào hôm qua, HLV Hữu Thắng báo một tin không vui về nhân sự là Văn Toàn, Tiến Dũng, Tuấn Tài vẫn còn đau nên không thể ra sân. Nhưng ông vẫn quả quyết: “U.22 VN đã sẵn sàng để tiếp đón đối thủ đang là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup U.20 năm nay. Vài ngày trước đây, ở trận thắng U.20 VN, dù có chút khó khăn để điều chỉnh nhịp sinh học nhưng Argentina vẫn chơi rất tốt cả 90 phút, lúc nhanh lúc chậm, họ chủ động điều tiết được nhịp độ trận đấu theo ý muốn. Còn ngày 14.5, Argentina lại được đá trên sân Mỹ Đình với mặt cỏ tuyệt vời, chắc chắn đội bạn càng có nhiều cơ hội phô diễn kỹ thuật. Điều đó càng giúp trận đấu thêm phần hấp dẫn bởi VN đâu có kém cỏi về sự khéo léo. Chúng tôi sẽ không để lép vế”. Đội trưởng Công Phượng cũng phát biểu rất hùng hồn ở họp báo: “U.22 VN có nhiều cầu thủ có kỹ thuật tốt, chơi bóng ngắn, ban bật nhỏ, chắc chắn sẽ chơi hết khả năng và cống hiến một trận cầu mãn nhãn. Tôi có một thói quen là cứ gặp đối thủ mạnh là rất hào hứng. Tôi sẽ chơi để không ai phải thất vọng về tôi và đội U.22 VN. Tất cả chúng tôi sẽ chứng tỏ được bản thân”. Còn HLV U.20 Argentina Ubeda bất ngờ đánh giá rất cao Công Phượng khi cho rằng anh rất khéo léo, nhanh nhẹn và thông minh. Vị thuyền trưởng U.20 Argentina không quên nhấn mạnh: “Chẳng có lý do gì khiến chúng tôi không đá hết mình cả. Và có thể còn chơi hay hơn cả khi đá với U.20 VN vì trận rồi chúng tôi phải di chuyển xa và vấp phải một số bất lợi về chênh lệch múi giờ. Còn bây giờ các cầu thủ của tôi đã kịp thích nghi với thời tiết rồi. Tôi tin chắc trận đấu sắp tới sẽ rất hay”. Dự kiến đội hình ra sân của U.22 VN (4 - 2 - 3 - 1): Phí Minh Long (thủ môn), Vũ Văn Thanh, Trần Đình Khương, Hoàng Văn Khánh, A Hoàng (hậu vệ), Nguyễn Phong Hồng Duy, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Công Phượng, Lâm Ti Phông (tiền vệ), Lê Thanh Bình (tiền đạo). VTV6 và thethao.thanhnien.vn tường thuật trực tiếp trận này lúc 19 giờ tối nay.

Lan Phương - Quang Huy