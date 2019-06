Hơn 200 nhà báo tham dự giải bóng đá báo chí miền Trung

Ngày 5.6, tại TP.Hà Tĩnh, Ban tổ chức Giải bóng đá báo chí miền Trung lần thứ 6 - 2019 đã tổ chức họp báo công bố thông tin về giải bóng đá phong trào dành cho những người làm báo khu vực miền Trung, nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2019).

Giải đấu năm nay do FC báo chí thường trú Hà Tĩnh đăng cai tổ chức, quy tụ hơn 200 nhà báo, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông tấn - báo chí Trung ương và địa phương đứng chân trên địa bàn các tỉnh thành miền Trung thuộc 6 đội bóng tham gia tranh tài gồm: chủ nhà FC báo chí thường trú Hà Tĩnh, Liên quân Báo chí Nghệ An (Rclub Nghệ An), CLB bóng đá Báo chí thường trú TT-Huế (Huế RFC), FC báo chí Thanh Hóa, FC báo chí Quảng Bình và CLB bóng đá phóng viên Đà Nẵng (JFC Danang).

PHẠM ĐỨC Các nhà báo đại diện cho các đội bóng bốc thăm chia bảng

Giải bóng đá báo chí miền Trung lần thứ 6 chính thức diễn ra trong 2 ngày 8 và 9.6 tại Sân bóng đá nhân tạo Phú Quang (phường Trần Phú, TP.Hà Tĩnh).

Theo điều lệ của giải, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt trong bảng, chọn hai đội nhất, nhì mỗi bảng vào đấu bán kết. 2 đội giành chiến thắng trong trận bán kết vào thi đấu trận chung kết tranh Cup vô địch. 2 đội thua ở trận bán kết vào tranh hạng 3 - 4. 2 đội cuối bảng tranh hạng 5 - 6.

Giải thưởng có trị giá lên tới 50 triệu đồng. Cụ thể: giải vô địch sẽ nhận cúp, cờ, huy chương và tiền thưởng 15 triệu đồng; giải nhì nhận cờ, huy chương và tiền thưởng 10 triệu đồng; giải ba nhận cờ, huy chương và tiền thưởng 8 triệu đồng; giải 4 nhận tiền thưởng 6 triệu đồng; giải 5 nhận tiền thưởng 5 triệu đồng; giải 6 nhận tiền thưởng 4 triệu đồng; cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất nhận tiền thưởng 2 triệu đồng.

Theo Ban tổ chức, giải bóng đá báo chí miền Trung được tổ chức lần đầu năm 2014, qua 5 lần tổ chức (lần thứ 1 năm 2014 tại TP.Huế, lần thứ 2 năm 2015 tại TP.Đà Nẵng, lần thứ 3 năm 2016 tại TP.Vinh, Nghệ An, lần thứ 4 năm 2017 tại TP.Huế, lần thứ 5 năm 2018 tại TP.Đà Nẵng) đến nay giải đấu đã trở thành sân chơi chung lành mạnh, nơi giao lưu gặp gỡ, thắt chặt tình đoàn kết của những người làm báo khu vực miền Trung.

PHẠM ĐỨC 6 đội bóng thể hiện tinh thần đoàn kết trước khi vào giải

Giải đấu này còn tạo sự kết nối, cộng hưởng và lan tỏa giữa những người làm báo trong khu vực để hướng đến cộng đồng với những hoạt động đầy tính nhân văn. Trước khi giải đấu diễn ra, Ban tổ chức giải thường kêu gọi các đội bóng tham gia quyên góp, ủng hộ cho các bệnh nhân nghèo, những gia đình nghèo và học sinh, sinh viên nghèo học giỏi.