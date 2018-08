Hỗn loạn bóng đá nam tại ASIAD 2018

Sóng gió lễ bốc thăm chưa kịp tan thì môn bóng đá nam tại ASIAD 2018 lại đứng trước hỗn loạn mới khi Reuters đưa tin Ủy ban Olympic Iraq sẽ rút đội này do bê bối khai gian tuổi tại giải U.16 Tây Á ở Jordan.



Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải đá sớm hơn vào ngày 14.8. Ảnh: Minh Hoàng

Tin Ủy ban Olympic Iraq đã rút đội bóng đá nam ra khỏi chương trình thi đấu của mình tại ASIAD 2018 đang gây bất ngờ cho tất cả mọi người. Thông tin ban đầu cho biết có 9 cầu thủ U.16 Iraq bị tịch thu hộ chiếu, BHL và lãnh đội bị sa thải trước bằng chứng các cầu thủ này đã tham gia bầu cử trong nước hồi tháng 5, tức họ đều quá 18 tuổi. Liên đoàn Bóng đá Iraq (IFA) cho biết từ đầu năm đã có 18 cầu thủ bị treo giò sau hành vi chỉnh sửa ngày tháng năm sinh. Mặc dù IFA khẳng định tuyển Olympic Iraq đến với ASIAD có độ tuổi chính xác, nhưng nhà báo thể thao Youssef Fael khẳng định: “Các vụ bê bối đã không được IFA đánh giá đúng mức, cho đến khi có phát hiện gây sốc tại sân bay Baghdad”. Cụ thể, các cầu thủ U.16 đã cạo râu theo lời lãnh đội nhưng bị an ninh sân bay phát hiện khi đối chiếu ngày tháng năm sinh.

Vụ bê bối này khiến người hâm mộ Iraq bị sốc và yêu cầu IFA không nên cử bất cứ đội bóng nào của quốc gia dự các giải bóng đá cấp độ trẻ trong khu vực vì quá xấu hổ trước hành động này. Trước sức ép đó, IFA đã gửi thông báo đến LĐBĐ châu Á (AFC) xin rút đội Olympic không dự ASIAD 2018. AFC cũng bất ngờ trước động thái này vì trong lúc họ chưa đưa ra bất cứ án phạt nào thì không có lý do gì Iraq lại từ chối thi đấu. Đại diện AFC đã thuyết phục nhưng bất thành. Đến tối qua, AFC vẫn chưa có văn bản chính thức xác nhận Iraq rút khỏi giải nhưng ban tổ chức nước chủ nhà Indonesia và các trang liên quan đến bóng đá nam ASIAD đã xóa tên Iraq khỏi bảng C khiến bảng này sẽ chỉ còn 3 đội Trung Quốc, Đông Timor và Syria.

Tình hình này khiến bóng đá nam ASIAD rơi vào hỗn loạn vì rất có thể AFC lại phải “thỏa hiệp” đưa một đội ở bảng A hoặc E vốn có 5 đội (có thể là UAE hoặc Palestine) vào bảng C để nâng số đội bảng này lên 4 cho cân bằng với bảng khác (như đã làm tuần trước với UAE và Palestine). Còn nếu để nguyên không thay đổi thì sẽ thật trái khoáy vì không lẽ bảng C mỗi đội chỉ đá 2 trận rồi chọn 2 đội nhất nhì vào vòng trong. Và sẽ là nghịch lý nếu đội thứ 3 (giả sử là Đông Timor) có thành tích “tốt” trong 2 trận đấu (ví dụ hòa 1 trận và thua 1 trận) và cũng đoạt vé đi tiếp với tư cách là 1 trong 4 đội thứ 3 có “thành tích” tốt, trong khi bảng có 5 đội thì đội xếp thứ 3 vừa phải vắt sức đá 4 trận, nếu thắng2 đội thứ 4 và 5 nhưng lỡ thua 2 đội nhất và nhì bảng, rồi so chỉ số phụ với đội thứ 3 bảng C (giả sử là Đông Timor) để bị loại thì thật thiếu công bằng cho những đội ở bảng 5 đội.

Chưa rõ AFC sẽ tính toán thế nào nhưng dù cách gì đi nữa cũng cho thấy bóng đá nam ASIAD 2018 chưa đá mà đã rối như canh hẹ. Thêm vào đó, giờ chót nước chủ nhà Indonesia lại dồn cho sân Mukti Wibawa ở Cikarang sẽ phải chịu “tải” rất nặng khi tổ chức đến 12 trận của 2 bảng D và F trong vỏn vẹn 6 ngày. Dù được trang bị loại cỏ tốt nhất vừa sử dụng tại World Cup 2018, nhưng rõ ràng cách sắp xếp này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng mặt sân, nhất là khi mùa này thường xuyên có mưa. Cũng vì cách sắp xếp này nên lịch thi đấu của đội Olympic VN đã được điều chỉnh lại như sau: 16 giờ ngày 14.8 VN gặp Pakistan; 19 giờ ngày 16.8 gặp Nepal và 16 giờ ngày 19.8 gặp Nhật Bản. So với lịch cũ, giờ đây thầy trò HLV Park Hang-seo phải đá sớm hơn 1 ngày.

