Hỗn loạn trên sân Thanh Hóa

* Hải Phòng đặt chân xuống hạng

V-League lại trở thành điểm đen vào chiều qua khi cầu thủ 2 đội Thanh Hóa và Hà Nội T&T lao vào nhau tạo nên khung cảnh hỗn loạn trước sự bất lực của trọng tài chính Đinh Văn Dũng.

Do tính chất nóng bỏng giữa một đội chủ nhà đang chơi rất lên chân trong thời gian gần đây và đội đầu bảng bị thua 2 trận liền đang choáng váng muốn tìm lại đúng vị thế nên trận đấu trên sân Thanh Hóa (TH) ngay từ đầu đã rất gay cấn và hết sức quyết liệt.

Chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút đầu đã có 3 bàn thắng do Sunday sút phạt mở tỷ số cho TH, Onigbo gỡ hòa và Ngọc Duy sút 11 m nâng 2-1 cho Hà Nội T&T. Kể từ đây trận đấu càng căng thẳng và nhiều lúc bị gián đoạn bởi những pha phạm lỗi thô bạo của cầu thủ hai đội. Cuối hiệp 1 đã xảy ra tình huống lộn xộn trên sân. Cầu thủ hai đội lao vào nhau tranh cãi, xô đẩy và thậm chí đã có những cú đánh nguội và những pha cao chân nhắm vào nhau tạo nên khung cảnh hỗn loạn.

Tiền vệ Sunday của TH là người đã có hành vi ác ý nhất nhắm vào cầu thủ T&T, ngược lại đội trưởng Cristiano của đội khách cũng đã có hành vi không đẹp với Việt Thắng. Trọng tài (TT) Đinh Văn Dũng đã tỏ ra mất bình tĩnh khi không kiểm soát tốt thế trận từ sau những pha va chạm này nên rất lúng túng khi xử lý.

Sau một hồi hội ý với trợ lý, TT Dũng đã quyết định rút thẻ đỏ đuổi hậu vệ Fikru của TH ra khỏi sân khi cho rằng anh đánh nguội Cristiano dù người có hành vi phạm lỗi là Sunday. Trận đấu đã phải gián đoạn gần 10 phút. Bên ngoài đường piste, HLV Triệu Quang Hà bức xúc và phản ứng khá quyết liệt. Còn trên khán đài, CĐV xứ Thanh cũng nổi sóng với nhiều phản ứng gay gắt với TT.

Mất người và không còn sự tỉnh táo, chủ nhà TH dù may mắn có bàn gỡ hòa 2-2 ở đầu hiệp 2 do Quốc Phương sút 11 m sau tình huống chạm tay của Ngọc Duy trong vòng cấm, nhưng sau đó họ đã đánh mất mình khi thua thêm 2 bàn do Thạch Bảo Khanh và Samson ghi. Cuối trận, đội trưởng Cristiano của đội khách bị thẻ đỏ. Thắng 4-2, Hà Nội T&T tiếp tục củng cố ngôi đầu với 36 điểm.

Trên sân Lạch Tray, khán giả Hải Phòng đã tỏ ra chán nản bỏ về sớm sau khi chứng kiến đội nhà thua tan nát trước Vissai Ninh Bình (NB) 0-3. Dù là trận chiến sống còn vì nếu thua cơ hội ở lại V-League không còn nữa, nhưng Vicem Hải Phòng (HP) lực bất tòng tâm. Lối đá thiếu gắn kết, đội hình rệu rã và bạc nhược về tinh thần khiến cho HP dễ dàng để cho đội khách hành hạ.

Mai Tiến Thành mở tỷ số trong hiệp 1 và Salomon Mousa ghi 2 bàn trong hiệp 2. Trung vệ Văn Ngân của HP còn bị thẻ đỏ do dùng tay cản bàn thắng của NB. Với việc chỉ còn 7 vòng đấu mà mới 11 điểm, trong khi ngưỡng an toàn trụ hạng là 30-31 điểm, HP xem như đặt chân xuống hạng nhất mùa tới.

Đăng Khoa

