Hợp đồng du đấu của Man City tại Việt Nam đã được ký kết

Đại diện ban tổ chức cho biết, sau thời gian đàm phán tích cực, tất cả các điều khoản của bản hợp đồng đã đạt được sự đồng thuận cao.Kể cả những khó khăn về quyền khai thác thương mại cũng đã được tháo gỡ và giải quyết ổn thỏa sao cho đem lại lợi ích hài hòa nhất giữa các bên. Cũng theo đại diện ban tổ chức, dự kiến cuối tuần này, ban tổ chức sẽ tiến hành họp báo về trận đấu diễn ra vào ngày 27.7 tại sân Mỹ Đình. Tại cuộc họp báo này ngoài chủ nhà, sẽ còn có sự xuất hiện của một số lãnh đạo cao cấp CLB Man City.Theo kế hoạch, tối 25.5, 65 thành viên của đội sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài - Hà Nội sau khi di chuyển từ Anh bằng chuyên cơ. Đội sẽ ở tại khách sạn JW Marriott Hotel - khách sạn 5 sao nằm ở gần sân Mỹ Đình. Phía Man City cũng đã quyết định chọn bệnh viện Việt Pháp chăm lo mọi công tác y tế khi ở tại Hà Nội.Vào tuần trước, VFF cũng đã có công văn gửi Công an TP.Hà Nội đề nghị có phương án đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho đội bạn trong suốt gần 4 ngày ở Việt Nam (25, 26, 27, 28.7). Công an TP.Hà Nội cũng đã có những sự chỉ đạo với Phòng cảnh sát điều tra tệ nạn và xã hội (PC45), Phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt (PC67), Công an quận Nam Từ Liêm - 3 đơn vị chịu trách nhiệm chính trong công tác an ninh an toàn của chuyến du đấu.