HP.HN “tử thủ” thành công

HLV Mai Đức Chung: Tôi đã cố gắng hết sức Sau trận thứ 3 liên tiếp không biết thắng, HLV Mai Đức Chung đã tỏ ra rất buồn về kết quả của B.Bình Dương. Ông cho rằng mình và các học trò đã cố gắng hết sức nhưng vì nhiều nguyên nhân khách quan nên B.Bình Dương vẫn không thể có được kết quả như mong đợi.



Ông nghĩ gì khi B.Bình Dương đã có trận thứ 3 liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng?



HLV Mai Đức Chung: Tôi rất lấy làm tiếc vì điều đó nhưng quả thật B.Bình Dương đã làm hết sức nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười. Chẳng hạn như trong trận gặp ĐT.LA, chúng tôi đã không thể có được bàn thắng chỉ vì thiếu may mắn, chứ cơ hội ghi bàn thì rất nhiều. Trận đấu này cũng vậy, lẽ ra một trận thắng mới là công bằng cho B.Bình Dương. Dù chưa có kết quả như mong đợi nhưng tôi rất cảm ơn các cầu thủ. Họ đã thi đấu rất tích cực nhưng do đội khách thi đấu co cụm và thủ môn chơi rất tốt nên không thể ghi bàn.



Chặng đường phía trước hứa hẹn còn nhiều khó khăn cho B.Bình Dương hơn nữa. Ông có lo lắng cho hành trình của đội?



HLV Mai Đức Chung: Quả thật chúng tôi còn một hành trình rất khó khăn phía trước trong khi lực lượng lại có giới hạn. B.Bình Dương sẽ phải tính toán về mặt con người một cách hợp lý nhất để có thể dàn trải ở 3 mặt trận. Lúc này cũng chưa thể nói gì về thành tích mà chỉ tìm cách phấn đấu qua từng trận mà thôi. Di Linh