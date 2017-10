Huy chương bạc “ám” ông Riedl

An ninh siết chặt ở trận lượt về 3.000 cảnh sát được huy động, trẻ em được khuyến cáo không nên đến sân... là toàn cảnh không khí căng thẳng đang bao trùm sân vận động Bung Karno tại Jakarta trước trận chung kết lượt về giữa Indonesia và Malaysia.



Sự căng thẳng giữa CĐV hai đội thể hiện qua những màn đấu khẩu trên mạng xã hội Twitter và Facebook. CĐV Indonesia cay cú thất bại 0-3 ở trận lượt đi và chỉ trích CĐV Malaysia là “bọn gian lận” khi dùng đèn laser chiếu vào các cầu thủ Indonesia ở trận lượt đi. Lửa giận của CĐV Indonesia như được châm thêm dầu khi tờ nhật báo Republika (Indonesia) bình luận “CĐV Malaysia thiếu tôn trọng Indonesia” và đăng một tấm ảnh bốn CĐV Malaysia vui mừng với một chân đạp lên tấm khăn choàng có chữ “Indonesia”.



Dự kiến rất nhiều CĐV Malaysia đến sân vận động Bung Karno ủng hộ đội nhà nên khả năng xảy ra bạo động rất lớn. Cảnh sát trưởng thủ đô Jakarta Sutarman cho biết: “Chúng tôi huy động 3.000 cảnh sát bảo vệ trận chung kết lượt về, gấp ba lần so với các trận đấu trước. CĐV Indonesia rất tức giận vì thảm bại trận lượt đi. Tình trạng lộn xộn rất dễ xảy ra ở lượt về”.



Cảnh sát lập nhiều điểm kiểm tra bên ngoài sân Bung Karno, khám xét từng người để chắc rằng họ không thể mang vũ khí, pháo sáng và cả đèn laser vào sân. Ngoài ra, các tổ chức vì trẻ em Indonesia khuyến cáo phụ huynh không nên dẫn theo con em đến sân vì vấn đề an toàn.



Không chỉ người Malaysia, thủ môn Markus Rihihina của Indonesia cũng trở thành mục tiêu của những CĐV quá khích Indonesia. Trên nhiều diễn đàn online, CĐV Indonesia đòi “lấy đầu” thủ môn Markus sau màn trình diễn kém ấn tượng ở lượt đi.



Trong khi đó, HLV Rajagobal của Malaysia cũng luôn bị vây bởi giới truyền thông Indonesia từ khi ông cùng đội bóng đặt chân đến sân bay quốc tế Soekarno-Hatta tại Jakarta ngày 27-12. Khi được hỏi liệu Malaysia có sử dụng chiến thuật phòng thủ “xe buýt hai tầng” hay không, HLV Rajagobal trả lời: “Không ai có thể thủ suốt 90 phút. Tuyển Malaysia sẽ chơi theo cách tôi triển khai cho các học trò”.



Trận này Malaysia sẽ không có hậu vệ cánh phải Mahalli Jasuli cùng tiền vệ năng động Amirulhadi Zainal vì thẻ phạt. Thay thế là Ashaari Samsuddin, người ghi một bàn ở lượt đi, và Sabre Mat Abu. Ngoài ra, cầu thủ chạy cánh Khyril Muhymeen Zambri chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương nên có thể phải ngồi dự bị. T.Phúc