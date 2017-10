Huy hiệu hình rồng cho các đội tuyển bóng đá Việt Nam bị ‘ném đá’

Vào đầu tháng 7 vừa qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có thông báo rộng rãi đến người hâm mộ với nội dung như sau: “Với mong muốn xây dựng huy hiệu và biệt hiệu riêng cho đội tuyển quốc gia Việt Nam, đồng thời tạo dựng hình ảnh cổ động chuyên nghiệp, VFF đã quyết định lựa chọn một mẫu huy hiệu để lấy ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện huy hiệu chính thức”.

Kèm với thông báo này là hình ảnh huy hiệu với những lời chú giải hết sức cặn kẽ, chi tiết: “Thiết kế Rồng được thể hiện theo phong cách tối giản trong đường nét, mang đến sự trẻ trung, năng động, phù hợp với xu hướng phát triển dựa trên các nhân tố trẻ của bóng đá Việt Nam hiện tại. Dáng Rồng thể hiện được khí thế oai nghiêm cùng phong thái uyển chuyển, nhẹ nhàng.

Theo như phong thuỷ, hình tượng Rồng ngậm Ngọc là biểu tượng của sự thịnh vượng. Trong thiết kế này, “ngọc” được cách điệu thành hình ảnh quả bóng. Dòng chữ “ Vietnam” được thiết kế theo phông chữ hiện đại, vừa là điểm nhấn vừa đóng vai trò nhận diện thương hiệu của huy hiệu và của đội tuyển quốc gia Việt Nam.

tin liên quan Đổi ngày thi đấu trận Quảng Ninh - Hải Phòng vì cơn bão số 1 Trao đổi với Thanh Niên , ông Phạm Thanh Hùng, Chủ tịch CLB bóng đá Than Quảng Ninh cho biết, trận đấu giữa Than Quảng Ninh gặp Hải Phòng trên sân vận động Cẩm Phả sẽ đổi qua 18 giờ ngày 31.7. Trên thế giới việc sử dụng huy hiệu trên áo thi đấu, biệt hiệu và bài hát cổ động riêng cho cấp đội tuyển quốc gia và CLB khá phổ biến, qua đó tạo nên sự đặc trưng của mỗi đội tuyển, cổ động viên mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, một số CLB cũng đã xây dựng được hình ảnh riêng và khơi nguồn cảm hứng cho khán giả. VFF hy vọng với sự góp sức của người hâm mộ, các đội tuyển bóng đá quốc gia sẽ có mẫu huy hiệu chính thức”.

Trong thời gian qua, rất nhiều khán giả đã bày tỏ quan điểm cá nhân trên trang Facebook về thiết kế hình Rồng này, và hầu hết là phản đối. Trong đó, đáng chú ý có ý kiến rất sâu của khán giả Tran Nhat Hoang với những phân tích cả mặt được và chưa được. Anh Hoang viết: “Về nhận diện màu sắc thì đỏ, vàng là OK vì là màu quốc kỳ. Nhưng nếu dùng hình tượng rồng phải nghiên cứu vì rồng đời Lý, Trần, hay hậu Lê, Nguyễn khác nhau. Cách điệu cũng được nhưng nên đúng nguyên tắc về râu, bờm cho chính xác. Cái này phải tham khảo chuyên gia, không người ta cười.

Nhìn hình ảnh này, nếu che phần mắt và đầu thì phần mõm hơi giống con sói trong bộ phim hoạt hình “Hãy đợi đấy”, vui vẻ chứ không oai nghiêm, dũng mãnh do miệng mỏng dẹp, cong vênh. Việc tỉa thêm vài cái râu rồng ngoi lên khỏi hình chút ít có làm khó khăn cho khâu sản xuất sau này (nếu huy hiệu được duyệt).

Hoa sen ở dưới cùng khá vô duyên và không cần hoa sen ở đây. Biểu tượng không phải nồi lẩu. Cho gì vào, bỏ gì đi cần có ý tứ mạch lạc, không thêm thắt lấp chỗ trống. Một hình tượng chính là đủ. Ngoài ra, quy định quốc gia chuẩn là chữ VIET và NAM phải cách ra cho đúng nguyên gốc 2 từ.

Dưới góc độ người Việt Nam bình thường, nhìn 1 biểu tượng cần thấy nó YÊU và muốn VỒ lấy nó. Cái này mình thấy nó cứ ranh ranh, ghê gớm thế nào ý!”.

Quan điểm của khán giả Tran Nhat Hoang nhận được nhiều sự đồng tình. Khán giả Nguyễn Quang Huy bày tỏ trong phần bình luận: “Cá nhân mình nhìn logo không ổn chút nào, nhìn đường nét rườm rà, đầy khiên cưỡng”.

Khán giả Steve Anh còn bình: “Nhìn mặt rồng hơi… gian, mà không nên cách điệu bóng ở mồm rồng, dễ bị suy diễn là chỉ đá bóng bằng… mồm”. Bạn Hoàng Ngọc Duy nêu chính kiến: “Logo của các nước khác đều có hình thù con vật với 1 tỷ lệ nhỏ so với kích cỡ logo. Để con rồng to quá như vậy, tôi nghĩ hơi khoa trương. Ngay cả con voi của các bạn Thái cũng nằm rất lọt thỏm vừa phải và được thiết kế rất đơn giản. Thay vì cứ vẽ 1 con rồng to quá cỡ, mồm há hốc thì ta thử tìm đến 1 biểu tượng khác, đơn giản hơn, nhỏ gọn hơn, thiết kế phẳng hơn. Tôi "vote" - bầu chọn, chim hạc”.

Đến thời điểm này, VFF cũng chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục nêu lại vấn đề này, trong đó có ý kiến của quan chức VFF.

Lan Phương