Huy Hoàng chỉ say rượu chứ không “phê thuốc” ? 

Như Thanh Niên đã đưa tin, cựu tuyển thủ Huy Hoàng của đội Sông Lam Nghệ An gây tai nạn giao thông ở Thanh Hóa trong trạng thái hết sức bất thường. Hình ảnh và clip trên các báo mạng cho thấy cầu thủ này trong tình trạng lơ mơ, hai mắt lim dim, khua tay theo nhạc, lè lưỡi ra và không để ý gì đến người đi đường đang bao quanh chiếc xe của mình. Biểu hiện đó chẳng khác nào như đang phê thuốc lắc.

Ngày 8.9, phóng viên Thanh Niên đã liên lạc với lãnh đạo Công an TP.Thanh Hóa để tìm hiểu nội tình vụ việc. Thượng tá Trịnh Đăng Vinh, Phó trưởng công an TP.Thanh Hóa tỏ ra khó chịu khi đề cập đến vấn đề này. Ông Vinh nói: “Ai nói nó nghiện. Dân nào nói nó nghiện. Cái này phải có cơ quan chức năng mới biết được. Việc nghiện ngập anh phải hỏi đội của nó ấy. Sao lại hỏi tôi. Hỏi như thế là không được”.



Ảnh: T.V

Trưa 8.9, trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Văn Thực, Chánh VP kiêm người phát ngôn Công an Thanh Hóa, cho biết: “Hiện tôi vẫn chưa nắm được vụ này. Tuy nhiên việc xác định và xử lý trường hợp sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là rất khó. Anh em bây giờ chỉ có thể xử lý tình huống người điều khiển phương tiện say rượu bia thôi”. Trung tá Mỵ Duy Xuân, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP.Thanh Hóa cũng cho rằng Huy Hoàng chỉ say rượu.

HLV trưởng CLB SLNA Nguyễn Hữu Thắng hôm qua cũng phủ nhận khả năng Huy Hoàng liên quan tới việc sử dụng chất kích thích. “Ban đầu theo phía Công an Thanh Hóa, Huy Hoàng gây tai nạn rồi bỏ chạy nên họ đã lập biên bản và đã cho Huy Hoàng về. Nhưng người thân của Huy Hoàng khi quay lại xem tình trạng của người phụ nữ kia thì không có vấn đề gì nghiêm trọng mà chỉ bị xây xước tay”, ông Thắng nói.

Ngọc Minh