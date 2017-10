Issawa, danh thủ nói sõi tiếng Việt

Quê hương thứ 2

Từ lâu nay, người hâm mộ VIệt biết tên tuổi của Issawa vì anh chính là buồng phổi của đội tuyển Thái Lan trong nhiều lần đối đầu và thắng tuyển VN tại các kỳ SEA Games hay Tiger Cup. Anh nổi lên từ khi Kiatisak còn sung sức và sau thế hệ của Tawan, Supachai, Ongtrakul, chính Issawa được coi là thủ lĩnh của tuyến giữa ngay trước khi Thong Lao hay Sakda nổi lên. Issawa từng có mặt ở SEA Games 22 tại VN và ở giải đó anh cùng đồng đội giành ngôi vô địch sau khi thắng chủ nhà trong trận chung kết.

Issawa đến VN từ năm 2003, chỉ một thời gian ngắn sau khi Kiatisak đến HAGL. Bến đỗ của tiền vệ chỉ cao 1m65 này chính là Bình Định. Khi đó Isawa cùng với Pipat trở thành những nhân tố chính giúp cho đội Bình Định chơi rất hay. Bản thân anh với lối chơi lắt léo, kỹ thuật, giữ bóng khôn ngoan và luôn thích nghi lối đá với mọi đối thủ đã trở thành “ông chủ” ở tuyến giữa của đội Bình Định. Issawa chơi dũng mãnh, nếu cần thiết sẵn sàng va chạm cùng với lối đá rực lửa mỗi khi ra sân nên đã tạo sự kiêng dè cho nhiều đối thủ. Chính năm 2004, anh cùng đội Bình Định đánh bại Ngân hàng Đông Á trong trận chung kết Cúp quốc gia. HLV Dương Ngọc Hùng và nhiều fan hâm mộ đều xem Issawa như bệ phóng cho sức bật của đội bóng đá đất võ.

Cuộc đời run rủi, nhưng cái chính là Issawa tìm nơi phù hợp với khả năng tài chính. Do đội Bình Định khi đó điều kiện chưa đáp ứng được nên anh phải trôi dạt đến An Giang, Đồng Nai rồi một thời gian sau đó đầu quân cho Đồng Tâm Long An. Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp tích cực trên sân cỏ, đổi lại do lối chơi nhiều lúc xả thân, Issawa dính chấn thương liên tục khiến anh phải “bó gối” một thời gian dài. Cả năm 2009, Issawa ra sân rất ít và gần như chẳng có đóng góp gì cho đội bóng của bầu Thắng. Sau gần 8 năm ở VN, Issawa tự nhận xét: “Bóng đá VN rất lôi cuốn, chất lượng tranh tài của các đội từ V-League cho đến hạng nhất luôn gay cấn, sôi động, khác hẳn giải vô địch Thái Lan, sức thu hút chưa cao”.

Nhờ sống ở VN lâu nên Issawa chẳng khác nào một công dân Việt thứ thiệt khi từ cách ăn mặc, sinh hoạt cho đến tác phong, cách hành xử rất…Việt. Anh nói: “Tôi tự học tiếng Việt từ khi mới sang VN, bởi tôi thấy môi trường bóng đá VN rất thích hợp với những cầu thủ như tôi. Với quyết tâm cống hiến ở VN lâu dài nên tôi đã học qua giao tiếp với bạn bè, đồng nghiệp, học trên truyền hình và báo chí. Gần đây tôi hay xem thêm ngôn ngữ diễn đạt trên mạng để rèn thêm các câu thành ngữ tiếng Việt. Nói chung tôi không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để nói và hiểu được tiếng Việt một cách đầy đủ nhất. Trong suy nghĩ của mình, VN chính là quê hương đích thực thứ 2 của tôi”.

Nỗi niềm nhập tịch

Issawa không giấu được cảm xúc khi được lãnh đạo đội ĐTLA đăng ký cho anh trở thành công dân Việt. Anh thổ lộ: “Tôi đã muốn trở thành người VN từ lâu vì khi tìm hiểu về luật nhập tịch, tôi được biết những tiêu chuẩn đưa ra hầu hết tôi đều đáp ứng được. Bản thân tôi còn có một ưu thế là nói và hiểu tiếng Việt rất rành rẽ. Tôi có thể nói tiếng Việt mỗi ngày với bất cứ ai, hiểu được những ngôn từ để diễn đạt hoặc trả lời lại theo cách của mình. Nhưng thời gian tôi đầu quân cho Bình Định, Đồng Nai hay An Giang, tôi không được những nơi này bật đèn xanh trong việc nhập tịch. Cũng có thể những địa phương đó còn có khó khăn nào đó nên tôi cũng ngại trong việc đề nghị. Khi nghe tin Nirut và Sakda, những đồng đội của tôi ở đội tuyển Thái Lan trước đây được CLB Hoàng Anh Gia Lai tạo điều kiện cho nhập tịch, tôi đã chúc mừng họ. Khi đó Nirut có hỏi tôi sao không nhập tịch để giúp CLB của mình mạnh hơn, tôi thành thật trả lời, tôi không biết CLB có ý định tạo cơ hội nhập tịch cho mình hay không, nên tôi băn khoăn tự hỏi, không lẽ mình lại đi xin. Từ khi về đầu quân cho ĐTLA, tôi được khuyến khích làm hồ sơ xin nhập tịch. Tôi rất vui và cảm thấy thú vị khi được gọi là Lý Lâm Wa. Trong đội tôi thích Tài Em, Minh Phương và hậu vệ phải Lý Lâm Huy trước đây, nên khi được chọn tên tôi thấy thủ môn Santos đã chọn là Phan Văn (giống họ Tài Em) nên tôi chọn Lý Lâm cho gần giống với Lý Lâm Huy”.

Nhưng đến nay con đường nhập tịch của Lý Lâm Wa lại đang khúc mắc vì những biện pháp siết chặt việc nhập tịch cầu thủ ngoại. Dù nói tiếng Việt rất giỏi, đủ mọi điều kiện, nhưng Issawa lại vướng vào một công văn đề nghị của VFF gửi cho các cấp có trách nhiệm rằng, chỉ nên nhập tịch cho những trường hợp xin nhập tịch thuộc các CLB chưa có cầu thủ nhập tịch, trừ trường hợp đặc biệt có vợ hoặc con là người VN. Trên tinh thần này thì Issawa gần như “hết cửa”, bởi ĐTLA đã có một cầu thủ nhập tịch trước đây là Phan Văn Santos và gia đình anh không có vợ hay con là người VN!

Issawa dường như rất buồn, anh nói: “Tôi không biết nói sao nữa, tôi rất muốn được thi đấu ở VN, muốn được cống hiến quãng đời còn lại cho đội ĐTLA. Thời gian qua, ĐTLA đối xử rất tốt với tôi nên tôi không muốn là người thừa ở CLB này. Bây giờ tôi chỉ mong được ra sân dù với tư cách nào. Còn nếu cứ phải chờ thì có lẽ ngọn lửa trong tôi sẽ nguội mất. Tôi chỉ mong được giải quyết thấu tình đạt lý”.

