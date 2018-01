'Jose Mourinho cũng chuộng lối đá phòng ngự bảo thủ như U.23 Việt Nam và Malaysia'

Trước lượt đấu tứ kết diễn ra vào ngày 20.1, khi U.23 Việt Nam gặp U.23 Iraq lúc 18 giờ 30, còn U.23 Malaysia gặp U.23 Hàn Quốc lúc 15 giờ (giờ VN), thì theo bình luận viên Gabriel Tan của kênh truyền hình FOX Sports: “Nếu phòng thủ và phản công là chìa khóa giúp U.23 Việt Nam và U.23 Malaysia phất cao ngọn cờ bóng đá Đông Nam Á ở giải châu lục lần này, thì hãy cứ chơi theo cách đó thậm chí còn nhiều hơn nữa để tiến vào bán kết và thậm chí cả chung kết nếu được”.

Cây bút này cũng cho rằng: “Giờ thì chẳng một ai dám chê U.23 Việt Nam và U.23 Malaysia đá thế này thế nọ nữa cả. Thành quả ở vòng bảng cho thấy, 2 đội bóng khu vực Đông Nam Á này đã có một cách tiếp cận và nhìn nhận rất thực tế. Không phải dễ mà quật ngã được 2 “ông lớn” U.23 Úc và U.23 Ả Rập Xê Út, trong đó U.23 Việt Nam còn quả cảm cầm hòa luôn U.23 Syria để rồi đường hoàng có mặt ở vòng tứ kết.

Giữa lúc đó, đội còn lại khu vực Đông Nam Á là U.23 Thái Lan (không kể Úc cũng thuộc LĐBĐ Đông Nam Á) rất muốn chứng tỏ mình đến nhường nào, nhưng đã thất bại quá cay đắng vì quá tự tin đến mức ngây thơ”.

Bình luận viên Gabriel Tan đánh giá thêm: “Đúng là người Thái hoàn toàn bị ảo tưởng, họ quá tự tin rằng thành quả các năm qua (tuyển quốc gia vào đến vòng loại thứ 3 tranh vé dự World Cup 2018, hay vô đối ở giải khu vực AFF Cup, còn đội trẻ thì thống trị các kỳ SEA Games…) đã giúp bóng đá Thái tiệm cận châu lục rồi. Tuy nhiên, thực tế là vẫn còn một cách biệt rất xa. U.23 Thái Lan nghĩ rằng, họ sẽ chơi thứ bóng đá tấn công, vị nghệ thuật đủ sức so kè các đối thủ châu lục. Vậy kết quả thì sao? 3 trận toàn thua, thủng lưới đến 7 bàn, chỉ ghi 1 bàn an ủi. U.23 Thái Lan thua Nhật Bản hay CHDCND Triều Tiên còn chấp nhận được, việc họ thua cả Palestine đến 1-5 thì không còn gì để nói. HLV Zoran Jankovic có thể bào chữa vài lý do như thiếu may mắn, thiệt quân… nhưng rõ ràng U.23 Thái Lan thất bại hoàn toàn”.

Trong khi đó, với U.23 Việt Nam và U.23 Malaysia thì khác, các HLV Park Hang-seo hay Ong Kim Swee có muốn đội mình chơi kiểu chiếu dưới không? Hoàn toàn không. Ông Park Hang-seo đang bổ sung những điều còn thiếu vào lối chơi của đội U.23 và tuyển Việt Nam đó là tính thực dụng bên cạnh chất kỹ thuật vốn có, còn ông Ong Kim Swee là một người ngưỡng mộ CLB Arsenal lâu năm nên luôn hướng đến một thứ bóng đá đẹp.

“Thứ bóng đá mà U.23 Việt Nam và U.23 Malaysia áp dụng qua các trận vòng bảng U.23 châu Á có thể nói là bảo thủ, nhưng rõ ràng họ vẫn luôn hướng đội bóng của mình tiến lên phía trước để tấn công khi có thể và đã quật ngã Úc lẫn Ả Rập Xê Út một cách ngoan cường”, Gabriel Tan nhận định thêm.

Cũng theo bình luận viên này: “HLV danh tiếng Jose Mourinho cũng đã có cách tiếp cận nhiều trận đấu kiểu bảo thủ như vậy để tìm chiến thắng. Nhưng không hẳn là bảo thủ hoàn toàn, trừ những đội đá kiểu chịu trận chấp nhận từ thua tới hòa. Còn trong cách phòng ngự các đội của ông Mourinho, hay của U.23 Việt Nam và U.23 Malaysia mà chúng ta đã thấy, đều có những nét tấn công đầy sắc bén mà không thiếu sự quyến rũ”.

Vậy thì, có thế nào thì đến giờ với U.23 Việt Nam và U.23 Malaysia đã có một giải đấu cực kỳ thành công. Họ cũng chẳng có gì để mất, và hãy cứ chơi theo cách của mình: phòng ngự và phản công, những ai muốn U.23 Việt Nam và U.23 Malaysia đá vị nghệ thuật, xin hãy bước sang một bên.

Giang Lao