K. Kiên Giang tiến gần đến V.League

Với 3 điểm ở lượt trận vòng 24, K. Kiên Giang đã tạm thời bỏ xa đội xếp ngay sau mình là SQC. Bình Định với khoảng cách 5 điểm (SQC. Bình Định còn 3 trận chưa đấu).

Ở nhóm cuối bảng, M. Nam Định và F. Tây Ninh tiếp tục đối diện với nguy cơ rớt hạng khi đều để thua trong lượt đấu chiều nay. Trong khi đó, H. Huế nuôi hi vọng trụ hạng mong manh khi bất ngờ giành chiến thắng trước F. Tây Ninh.

Nhập cuộc với quyết tâm cao và có lợi thế thi đấu trên sân nhà, nhưng cũng phải đến phút 53, Hải Anh mới ghi được bàn thắng để giúp K. Kiên Giang phá vỡ thế cân bằng.

Thoải mái về tâm lý sau bàn mở tỷ số, chỉ 2 phút sau, Bolaji đã ghi bàn thắng giúp K. Kiên Giang nâng tỷ số lên 2-0. Đến cuối trận, Ngọc Quốc liên tiếp ghi 2 bàn ở các phút 79 và 89 để hoàn thành trận thắng đậm đà 4-0 cho K. Kiên Giang.

Để tiếp tục bám đuổi K. Kiên Giang, SQC. Bình Định buộc phải giành thắng lợi trước Sài Gòn Xuân Thành trong trận đấu muộn trên sân Thống Nhất diễn ra chiều mai. Đây là nhiệm vụ được đánh giá không mấy khó khăn bởi đội chủ nhà đã hết động lực thi đấu. Tuy nhiên, SQC. Bình Định nhiều khả năng sẽ không dễ dàng để tìm chiến thắng. Bởi nhiều cầu thủ trong đội hình Sài Gòn Xuân Thành đang rất muốn thể hiện mình để được “bầu” Thụy giữ lại đội.

Cũng trong chiều nay, Than Quảng Ninh đã bất ngờ để thua trên sân nhà trước B. Đồng Nai với tỷ số 2-3. Trận thua này khiến Than Quảng Ninh nhiều khả năng sẽ phải hụt hơi trước các đối thủ trong cuộc đua giành suất lên hạng. Xuân Thành, Onome và Hữu Phát giúp B. Đồng Nai dẫn trước 3-0. Cuối hiệp 2, đội chủ nhà Than Quảng Ninh gỡ lại được 2 bàn do công của Belibi và Okoro.



Than Quảng Ninh (áo xanh) bất ngờ thất thủ trước B. Đồng Nai - Ảnh: Khả Hòa

Một đội chủ nhà khác cũng thất thủ trên sân nhà là TDC. Bình Dương. Olivera mở tỷ số cho đội khách XSKT. Cần Thơ ở phút 55. Đến phút 63, De Jesus gỡ hòa cho TDC. Bình Dương. Nhưng đến phút 90, Kiếm Linh đã ghi bàn quyết định giúp XSKT. Cần Thơ giành trọn 3 điểm.

Trên sân Quảng Nam, Minh Hải mở tỷ số cho TP.HCM ở phút 21. Sang hiệp 2, Tiến Thành gỡ hòa cho đội chủ nhà bằng bàn thắng ở phút 58.

Trên sân Long Xuyên, A. An Giang giành chiến thắng 2-1 trước Hà Nội. Các bàn thắng của A. An Giang do công của Văn Cường và Trí Thiện. Bàn duy nhất của Hà Nội được ghi bởi Fousseni.

Trên sân Tự Do, F. Tây Ninh mở tỷ số trước bằng bàn thắng của Trung Tiến ở phút 35. Tuy nhiên, sang hiệp 2 đội chủ nhà đã lội ngược dòng bằng 2 bàn thắng của Văn Vũ ở các phút 56 và 73.

Kết quả

K. Kiên Giang - M. Nam Định: 4-0

Than Quảng Ninh - B. Đồng Nai: 2-3

A. An Giang - Hà Nội: 2-1

TDC. Bình Dương - XSKT. Cần Thơ: 1-2

TS. Quảng Nam - TP.HCM: 1-1

H. Huế - F. Tây Ninh: 2-1

Trận đấu ngày 7.8:

Sài Gòn Xuân Thành - SQC. Bình Định