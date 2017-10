Khách mời U.19 đều mạnh

Các đội tuyển dự giải giao hữu quốc tế U.19 Nutifood 2014 vừa gửi danh sách đến ban tổ chức giải. Trong đó, Nhật Bản rất mạnh khi cử đội hình vừa thi đấu tại vòng loại U.19 châu Á 2014.



Văn Toàn (9) đi bóng trước sự truy cản của hàng thủ HAGL - Ảnh: Minh Trần

Trong danh sách gửi đến ban tổ chức (BTC) giải gồm 20 cầu thủ và 7 quan chức, đội U.19 Nhật Bản gồm nhiều cầu thủ vừa thi đấu tại vòng loại U.19 châu Á 2014 tại Malaysia. Ở vòng đấu loại này, đội bóng xứ sở mặt trời mọc đoạt ngôi đầu bảng với 2 thắng 1 hòa, được 7 điểm.

Trong chuyến đến VN lần này, U.19 Nhật Bản vẫn do HLV trưởng U.19 quốc gia Suzuki Masakazu dẫn dắt. Các cầu thủ U.19 Nhật Bản đang thể hiện quyết tâm hướng tới chức vô địch U.19 châu Á 2014. Tại giải U.19 châu Á 2012, Nhật Bản bị loại từ vòng tứ kết sau khi thua Iraq 1-2, vì thế họ quyết phục thù ở giải đấu này.

Không chỉ Nhật Bản, U.19 AS Roma cũng cử sang đội trẻ với các cầu thủ chất lượng đang thi đấu tại giải U.18 Ý. Ngoài các cầu thủ mang quốc tịch Ý, AS Roma còn đem sang VN các cầu thủ trẻ xuất sắc của các quốc gia khác như: Alaxandru, Boldor Deian, Vina Daniel đều đang khoác áo U.18 Romania; Shahinas Romeo (U.18 Albani), Franck Cedric (U.18 Cameroon). Đội U.19 AS Roma do cựu cầu thủ Alberto De Rossi huấn luyện.

U.19 AS Roma là đội cẩn thận nhất trong chuyện ăn uống, bởi họ đã gửi sang BTC thực đơn cho từng bữa ăn trong suốt thời gian thi đấu tại VN.

Trong khi đó, U.19 Tottenham gửi sang đội hình không phải là tốt nhất của họ, bởi nòng cốt bận thi đấu tại U.18 Premier League. Dù vậy, trong đội hình U.19 Tottenham vẫn có rất nhiều cầu thủ có chất lượng như tuyển thủ U.18 Slovakia Filip Lesniak, tuyển thủ U.18 Thụy Sĩ Milos Veljkovic, tuyển thủ U.18 Ai-len Aaron Mc Eneff…

U.19 VN chỉ thua HAGL khi đá đội hình 2

Đội tuyển U.19 VN đã chơi rất tốt trước HAGL và chỉ thua chung cuộc 4-6 khi thi đấu với đội hình 2 trong suốt 45 phút hiệp 2. Trước đội đàn anh HAGL đang chuẩn bị cho V-League 2014, tuyển U.19 VN xuất trận với đội hình gần giống trận thắng U.19 Úc tại vòng loại U.19 châu Á 2014, gồm: Văn Trường, Đông Triều, Văn Thiết, Hồng Duy, Văn Sơn, Xuân Trường, Đức Huy, Thanh Tùng, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn.

Những phút đầu trận, U.19 VN chơi tấn công đẹp mắt và gây bất ngờ cho HAGL khi Văn Toàn và Công Phượng ghi những bàn thắng đẹp mắt giúp U.19 VN dẫn trước 2-0. Sau khi bị dẫn bàn, HAGL tấn công dồn dập nên Felix, Timothy tận dụng tốt cơ hội để lập công san bằng tỷ số 2-2. Ở phút cuối hiệp 1, hậu vệ Văn Sơn thực hiện thành công quả 11 m để giúp U.19 VN dẫn trước 3-2.

Bước sang hiệp 2, trợ lý HLV Dương Minh Ninh đã thay toàn bộ đội hình 2 ra sân, gồm: Minh Long, Văn Thiết, Văn Khánh, Văn Thanh, Anh Tài, Duy Mạnh, Trùm Tỉnh, Quang Huy, Tiến Hoài, Thanh Hậu, Lâm Ti Phông. Do chất lượng đội hình 2 không bằng đội hình 1, nên U.19 VN đã để thua chung cuộc với tỷ số 4-6. Cầu thủ ghi bàn cho U.19 VN ở hiệp đấu này là Lâm Ti Phông.

Do trở về Pháp để đón Giáng sinh cùng gia đình, nên HLV trưởng U.19 VN Guillaume Graechen sẽ bay sang VN ngày 5.1 để tập trung với toàn đội tại TP.HCM.

Quang Huy

>> U.19 Việt Nam chỉ thua HAGL khi đá đội hình hai

>> Nhật Bản đưa đội hình khủng dự giải U.19 quốc tế 2014

>> U.19 VN sẽ chơi ngang ngửa với các đối thủ mạnh

>> Gánh nặng khổng lồ trên đôi vai U.19 Việt Nam

>> U.19 Tottenham nhận lời dự giải giờ chót

>> Sân Thống Nhất có nguy cơ... vỡ sân vì U.19 Việt Nam