Khai mạc giải bóng đá Hội Nhà báo TP.HCM 2011: Thanh Niên thắng trận đầu

Các bàn thắng của Báo Thanh Niên do Thanh Toàn (2 bàn), Đăng Khoa (2 bàn) và Minh Trung (1 bàn) ghi. Bàn thắng duy nhất của SGTT do công của Hoàng Nguyên. Ở trận đấu còn lại bảng C, Trung tâm Truyền hình VN tại TP.HCM (VTV) thắng Đài tiếng nói Nhân dân TP.HCM (VOH) 4-0. 9 giờ sáng nay, Báo Thanh Niên gặp VOH ở lượt trận thứ 2 bảng C.



Trận Báo Thanh Niên (giữa) thắng Báo Sài Gòn tiếp thị - Ảnh: Khả Hòa

Kết quả các trận đấu còn lại: Báo Người Lao Động thắng Tuổi Trẻ 3-2, Báo Phụ Nữ hòa Cơ quan đại diện TTXVN tại TP.HCM 0-0, Công an TP.HCM thắng Liên quân Thể thao 24 giờ - Thể thao Văn hóa 7-5, Báo Khăn Quàng Đỏ hòa Pháp Luật TP.HCM 2-2, Đài truyền hình TP.HCM thắng Thời báo Kinh tế Sài Gòn 7-1, Báo Sài Gòn Giải Phóng thắng Thể Thao Ngày Nay 3-2.

Thành Thắng