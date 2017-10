Khai mạc giải vô địch bóng đá hạng nhất QG 2013: Chủ nhà khởi đầu thuận lợi

3 trên 4 đội chủ nhà đã giành chiến thắng ngay lượt trận mở màn giải hạng nhất vào chiều qua. Đội Hà Nội của tân HLV trưởng đội tuyển VN Hoàng Văn Phúc đã giành chiến thắng sát nút 1-0 trước Bình Định.

Bàn thắng duy nhất do Lucas Cantoro, cựu cầu thủ Hà Nội FC ghi. Đội Hùng Vương An Giang cũng thắng Than Quảng Ninh 2-1. Tiền đạo Uche góp công lớn với cú đúp (trong đó có 1 quả 11 m). Đội Cao su Đồng Tháp thắng TDC Bình Dương 1-0 nhờ pha ghi bàn từ chấm 11 m của Thanh Hào. Duy nhất chỉ có chủ nhà Cần Thơ bị QNK Quảng Nam cầm chân 0-0.

M.Ngọc

