Khai mạc Hội thao cơ quan phía nam T.Ư Đoàn 2012

Sáng qua (25.3), hội thao đã chính thức khai mạc tại sân Tao Đàn với các trận đấu đầu tiên môn bóng đá. Tham dự có Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ quan phía nam T.Ư Đoàn Đỗ Thị Lan; Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn, Trưởng BTC; ông Trần Duy Long, Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM; đại tá Phạm Đức Thanh, Thường vụ thường trực Đảng ủy Cơ sở An ninh 2 Bộ Công an; ông Lê Hồng Sơn, Phó tổng giám đốc HD Bank…



Bà Đỗ Thị Lan động viên các đội trong lễ khai mạc - Ảnh: Đ.N.Thạch

Sau lễ khai mạc, 12 đội bóng đá đã tranh tài gay cấn và quyết liệt. Ở bảng A, đội Khách sạn Festival đã “đè bẹp” Trung tâm TTN miền Nam đến 9-0. Suất thứ 2 sẽ là cuộc cạnh tranh giữa 2 đội Nhà in Báo Thanh Niên và Nhà xuất bản Kim Đồng khi hòa nhau 1-1. Ở bảng B, đội CT du lịch Festival thắng Công ty CP Tập đoàn truyền thông Thanh Niên 6-0 và ĐKVĐ Tạp chí Thanh Niên thắng Báo Tiền Phong 9-1 tạm chiếm ưu thế. Ở bảng C, Báo Thanh Niên có trận ra quân không thành công khi thua Báo Sinh viên VN 1-2, trong khi Incomex và Tổng cục An ninh 2 hòa nhau trong một trận rượt đuổi kịch tính 3-3. Giải sẽ tiếp diễn vào chiều thứ sáu 30.3 cũng tại sân Tao Đàn để xác định 8 đội vào tứ kết.

T.K