Khai mạc V-League 2015: Hấp dẫn từ những chàng trai U.19

Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đều đồng loạt ghi bàn trong chiến thắng vang dội 4-2 của Hoàng Anh Gia Lai trước Sanna Khánh Hòa BVN ngay trong ngày mở màn V-League chiều qua.



Niềm vui của HAGL sau khi ghi bàn - Ảnh: Khả Hòa

Sức nóng của trận đấu trên sân Pleiku lên đến đỉnh điểm khi toàn bộ vé đều bán sạch 2 giờ trước khi 2 đội ra sân, thậm chí nhiều người sẵn sàng mua vé chợ đen cao gấp 3 - 4 lần để vào vì muốn tận mắt chứng kiến “đám trẻ của bầu Đức” thi thố.

15 phút trước khi trận đấu diễn ra, trên sân đã không còn một chỗ trống với hơn 10.000 người chen chúc nhau, người ngồi kẻ đứng hát hò, cổ vũ tạo nên không khí hừng hực. Phía bên ngoài, lượng người hâm mộ vẫn ùn ùn đổ về khoảng gần 4.000 nữa khiến các cổng sân Pleiku kẹt cứng. Dù các bảo vệ đã ra sức ngăn cản những người không có vé nhưng vẫn rất đông trong số họ đã lọt vào, chen nghẹt các lối đi, nhiều người đu vào hàng rào rất nguy hiểm.

Trước nguy cơ vỡ sân nếu cố giữ khán giả trên khán đài, để đảm bảo an toàn, bầu Đức quyết định “mở lối thoát” bằng cách cho khoảng 2.000 người tràn xuống sân đứng sau khu vực cầu môn khán đài D. Trong giờ giải lao, ông bầu còn xuống tận nơi để trấn an, động viên mọi người, đồng thời mời những khán giả cao tuổi, những người dẫn theo con nhỏ lên khán đài VIP ngồi xem.

Đáp lại tình cảm của người hâm mộ, toàn đội HAGL, trong đó có 8 cầu thủ U.19 đã chơi hết mình. Dù đây mới là trận đầu và chưa có nhiều pha dàn xếp đẹp mắt, nhưng đám trẻ của bầu Đức vẫn tạo ấn tượng rất tốt, kiểm soát được thế trận khiến lớp trẻ của Sanna Khánh Hòa BVN gần như “tắt điện”.

Ấn tượng hơn cả là 3 ngôi sao U.19 Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đều đã lập công. Tuấn Anh mở tỷ số từ cú sút xa như búa bổ làm nhớ lại cú sút ghi bàn vào lưới Myanmar trên sân Mỹ Đình giải U.19 Đồng Nam Á. Xuân Trường cũng ghi một bàn tương tự từ cú sút xa, riêng Công Phượng lập cú đúp, trong đó bàn thắng thứ 2 từ pha solo khi tăng tốc vượt qua 3 hậu vệ đối phương rất điệu nghệ.

Sau trận đấu, bầu Đức vui vẻ nói: “Khán giả hẳn cũng đã phần nào hài lòng khi xem dàn cầu thủ U.19 đá, không khí sục sôi tại đây chẳng khác gì ở giải nước ngoài. Làm bóng đá tử tế được người hâm mộ ủng hộ cuồng nhiệt, thật là sướng”.

Bất ngờ trên sân Vinh

Nếu Than Quảng Ninh thắng Đồng Nai 2-0 (Đinh Hoàng Max, Jonathan ghi) tại Biên Hòa là bình thường vì thực lực chủ nhà không mạnh thì việc SLNA để thua Hải Phòng đến 0-3 trên sân Vinh thực sự là thảm họa của thầy trò HLV Ngô Quang Trường.

Việc ông Trường lý giải do đôn trẻ lên nhiều nên thi đấu thiếu gắn kết và không giữ được trạng thái tinh thần tốt hoàn toàn khác với lớp trẻ của bầu Đức đã chơi rất hay. Điều đó chỉ nói lên SLNA có vấn đề sau khi HLV Hữu Thắng ra đi, nên họ đã dễ dàng để Stevens, Thanh Tùng và Fangan chọc thủng lưới.

Một bất ngờ khác là á quân Hà Nội T&T bị ĐTLA cầm chân 1-1 và chủ nhà Cần Thơ suýt chết trước QNK Quảng Nam (3 lần chạm xà và cột dọc) khi hòa 0-0 trong một trận mà khán giả chỉ khoảng 2.000 người. Hai trận còn lại: Thanh Hóa thắng SHB Đà Nẵng 2-1 do Đình Tùng và Sỹ Cường ghi, ĐKVĐ Becamex Bình Dương đè bẹp Đồng Tháp 6-1 do Trọng Hoàng, Tăng Tuấn mỗi người lập cú đúp, còn lại do Abbas và Quang Vinh ghi. Tổng cộng đã có 23 bàn thắng trong 7 trận (trung bình hơn 3 bàn/trận), một sự khởi đầu khá hay của V-League.

Minh Vỹ - L.Phương - Q.Huy - T.K

Minh Vỹ - L.Phương - Q.Huy - T.K