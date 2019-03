VCK U.19 Quốc gia 2019: Đàn em Công Phượng đối đầu lò đào tạo chất lượng Viettel

“Các chuyên gia của bóng đá Việt Nam, trong đó có cả chuyên gia ngoại của PVF khi xem các trận đấu vòng loại đã nói rằng lực lượng U.19 năm nay rất đáng chú ý. Có rất nhiều tài năng mới và gần như những tinh hoa nhất lúc này đây, từ CLB HAGL, Hà Nội, Viettel và các trung tâm đào tạo trẻ khác đang dồn về Pleiku chuẩn bị cho lễ khai mạc Vòng chung kết giải U.19 vô địch quốc gia 2019 vào chiều mai.

Đây là lực lượng đáng để VFF, các đội chuẩn bị tương lai gần và xa. Chúng tôi rất tự hào khi đóng góp của tất cả những người đang làm tốt đào tạo trẻ, đang vun trồng, chăm sóc những thế hệ tài năng mới trong giải U.19 Quốc gia này, hay trước đó là các giải U.21.

Hôm nay một lần nữa giải đấu của chúng ta trở lại Pleiku, nơi là một trong những lò đào tạo hiệu quả nhất của bóng đá trẻ Việt Nam hiện nay. Hơn 5 năm trước, Gia Lai là nơi đã đưa tên tuổi của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường...bay xa. So ra, các cầu thủ khóa 4 học viện HAGL hiện tại không kém gì thế hệ trước đâu. Từ đây, chúng ta tin tưởng vào hy vọng, tương lai của bóng đá Việt Nam”, Nhà báo Nguyễn Công Khế phát biểu trong cuộc họp báo và bốc thăm xếp lịch thi đấu Vòng chung kết giải U.19 vô địch quốc gia vào sáng nay.

Sau 5 năm chăm bẵm, trui rèn HAGL sẽ chính thức trình làng thế hệ cầu thủ mới của lò HAGL JMG, chính xác là khóa 4 với những gương mặt trẻ được kỳ vọng như Trần Gia Huy, Hoàng Vĩnh Nguyên, Nguyễn Duy Tâm, Nguyễn Thanh Khôi...

Đây là những cầu thủ còn rất trẻ, nhiều người sinh năm 2003, tức chỉ mới 16 tuổi. Tuy nhiên bầu Đức tự tin tung họ ra sân chơi U.19 quốc gia để những đàn em của Công Phượng

Họ sẽ cùng các cầu thủ HAGL khác như Phan Du Học, Cao Hoàng Tú, Nguyễn Nhĩ Khang... tạo ra đội chủ nhà HAGL cực trẻ nhưng rất đáng chờ đợi, với hy vọng sẽ tái hiện được lối chơi đẹp, cống hiến cho khán giả.

Chắc chắn HAGL sẽ gặp sự cạnh tranh rất lớn, nhất là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch là Hà Nội, Á quân giải năm 2018. Năm nay, đội bóng thủ đô đã thay máu mạnh mẽ khi lứa cầu thủ năm rồi đá U.19 quốc gia đã hết tuổi. Tuy nhiên, mục tiêu của họ rất rõ ràng là lọt vào chung kết.

Một đại diện khác của thủ đô là Viettel cũng rất đáng chú ý. Dù khởi đầu chậm chạp, nhưng các chàng trai có truyền thống áo lính đã tăng tốc mạnh mẽ để bất ngờ loại Phố Hiến và lọt vào vòng chung kết.

Ngoài ra, giải U.19 Quốc gia cũng có những cá tính, màu sắc rất riêng khác như B.Bình Dương, An Giang, SLNA, SHB.Đà Nẵng và hiện tượng Phú Yên.

Phó chủ tịch VFF Cao Văn Chóng bày tỏ: “Tôi chúc mừng 8 đội bóng xuất sắc vượt qua vòng loại để góp mặt tại vòng chung kết ngày hôm nay, bên cạnh lực lượng trọng tài, giám sát, các phóng viên báo chí...

Giải đấu này là tâm huyết của nhà báo Nguyễn Công Khế - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, đã có hơn 20 năm làm các giải bóng đá U.19, U.21 quốc gia lẫn quốc tế.

Trong những thời điểm cuối 2018, đầu 2019, bóng đá Việt Nam liên tục nhận tin vui. Thành công đó, bên cạnh chăm chút đội tuyển quốc gia, các giải chuyên nghiệp thì thì hệ thống các giải đấu, trong đó có bóng đá trẻ U.19, U.21 tiệm cận bóng đá chuyên nghiệp là rất quan trọng".

Ông Chóng nói tiếp: "VFF rất quan tâm, phối hợp làm sao đạt thành công, trao cơ hội, kế thừa cho các cầu thủ. Các em sau giải này phần lớn về CLB, một thời gian ngắn thăm gia đội 1 để thi đấu các giải chuyên nghiệp.

Đây là cơ hội rèn luyện quý báu để VFF cùng Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên tiếp tục phối hợp, ngày càng nâng cao chất lượng các giải bóng đá. Qua ý kiến của anh Khế muốn nhận tổ chức các giải đấu từ U.11 đến U.21 sắp tới, chúng tôi ghi nhận và làm sao thảo luận để có tiếng nói chung.

Từ thành công của các giải U.19 và U.21 những năm qua, VFF sẵn sàng ủng hộ. Nếu Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên đề xuất hợp tác phù hợp, VFF sẵn sàng mở rộng thêm các giải tiếp theo”.

Ý kiến các HLV và các phóng viên phát biểu tại cuộc họp báo cũng đều chung nhận xét 15 trận đấu tại Pleiku từ ngày 8 đến 15.3 sẽ là VCK U.19 vô cùng đáng xem vì sẽ xuất hiện một thế hệ cầu thủ mới, để từ đó giúp VFF và những người có trách nhiệm bóng đá Việt Nam nhìn ra được điểm mạnh, yếu và đầu tư thật tốt hướng đến cái đích có mặt tại VCK World Cup 2026 hoặc 2030.

Phần nóng bỏng nhất là bốc thăm xếp lịch thi đấu đã cho ra kết quả rất cân bằng ở 2 bảng dù trên lý thuyết bảng A có nặng hơn một chút. Cụ thể bảng A gồm chủ nhà HAGL, Viettel, SHB Đà Nẵng và An Giang. Bảng B có Becamex Bình Dương, Hà Nội, SLNA và Phú Yên. Các đội đá vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. 2 đội đầu mỗi bảng vào tranh bán kết, 2 đội thắng bán kết đá chung kết. 2 đội thua bán kết đồng hạng ba. Trận khai mạc lúc 17 giờ 30 chiều mai sẽ vô cùng hấp dẫn khi chủ nhà HAGL được chờ đợi nhiều sẽ gặp Viettel, đội đầu bảng A có nhiều tuyển thủ trong đội tuyển U.16 Việt Nam.

Tổng giải thưởng của giải U.19 vô địch quốc gia gần 400 triệu đồng, trong đó đội vô địch nhận 80 triệu đồng từ Thanh Niên Media, hạng nhì 50 triệu đồng từ Tập đoàn Trung Nguyên Legend , đồng hạng ba 30 triệu đồng do Công ty cổ phần Thực phẩm sức khỏe Việt và Tập đoàn Hoa Lâm trao, giải phong cách 20 triệu đồng do Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng trao, giải vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc trị giá 10 triệu đồng do Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa trao, giải đội hình tiêu biểu 11 triệu đồng do Công ty thể thao Động Lực trao, giải thủ môn xuất do Berjaya Gia Thịnh trao, giải trọng tài hoàn thành nhiệm vụ do báo Một Thế giới trao. Từng trận đều có giải cầu thủ xuất sắc và cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên từng trận trị giá 1 triệu đồng/ trận (vòng bảng), 2 triệu đồng/ trận (bán kết), 3 triệu đồng/ trận (chung kết), do Thanh Niên Media, Báo Thanh Niên và CTCP bóng đá Hoàng Anh Gia Lai trao.

LỊCH THI ĐẤU VÒNG CHUNG KẾT GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U19 QUỐC GIA 2019

Ngày Giờ Sân Mã trận Đội - Đội Ghi chú Thứ sáu 08/3 15h00 Pleiku 1 An Giang - SHB Đà Nẵng THTT 17h15 Khai mạc 17h30 2 Hoàng Anh Gia Lai - Viettel Thứ bảy 09/3 15h00 Pleiku 3 Becamex Bình Dương - SLNA 17h30 4 Hà Nội - Phú Yên Chủ Nhật 10/3 15h00 Pleiku 5 Viettel - An Giang 17h30 6 SHB Đà Nẵng - Hoàng Anh Gia Lai Thứ hai 11/3 15h00 Pleiku 7 SLNA - Hà Nội 17h30 8 Phú Yên – Becamex Bình Dương Thứ ba 12/3 15h00 Pleiku 9 Hoàng Anh Gia Lai - An Giang Hàm Rồng 10 Viettel - SHB Đà Nẵng Thứ tư 13/3 15h00 Pleiku 11 Becamex Bình Dương - Hà Nội Hàm Rồng 12 SLNA - Phú Yên Thứ sáu 15/3 15h00 Pleiku 13 BK1: Nhất A - Nhì B THTT 17h30 Pleiku 14 BK2: Nhất B - Nhì A THTT Chủ Nhật 17/3 16h00 Pleiku 15 CK: Thắng BK1 - Thắng BK2 THTT Trao giải VTV6, HTV Thể thao, SCTV, Đài phát thanh truyền hình Gia Lai sẽ truyền hình trực tiếp 4 trận đấu gồm lễ khai mạc, trận khai mạc (17 giờ 15 ngày 8/3), 2 trận bán kết (15 giờ và 17 giờ 30 ngày 15/3), trận chung kết và lễ trao thưởng (16 giờ ngày 17/3) 9/11 trận còn lại (trừ 2 trận trùng giờ lượt cuối) sẽ được Truyền hình báo Thanh Niên trực tiếp đầy đủ trên trang web Báo Thanh Niên, Youtube thể thao 360, Facebook và Fanpage báo Thanh Niên. Ngoài ra VTC 3 sẽ trực tiếp trận bán kết 1 và trận chung kết, phát lại toàn bộ các diễn biến của giải

Sau đây là một số hình ảnh buổi họp báo

BTC U.19 quốc gia xin cám ơn nhà tài trợ Đồng là tập đoàn Trung Nguyên Legend, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai cùng các nhà tài trợ: Công ty Cổ phần nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC), Tập đoàn Hoa Lâm, Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Berjaya Gia Thịnh và các nhà tài trợ khác đã đồng hành cùng giải.

Quốc Việt