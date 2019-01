Khai mạc vòng loại bóng đá U.19 quốc gia: HAGL trình làng lứa tài năng hay như Công Phượng

Như cam kết trước đó của bầu Đức về một lứa cầu thủ mới đầy tài năng sinh năm 2001, 2002 cũng như quyết tâm của Hoàng Anh Gia Lai khi nhận đăng cai vòng chung kết giải bóng đá U.19 quốc gia 2019, đoàn quân phố Núi đã mở đầu tưng bừng bằng một lối chơi phối hợp nhỏ gắn kết, các pha ban bật được xử lý ít chạm rất nhanh và đặc biệt lứa cầu thu này đã chơi rất tốc độ và chủ động trận đấu một cách thuần thục như đàn anh.

Trong đội hình ra sân HLV Guillaume Graechen đã tung ra nhiều cái tên nổi bật của khóa 4 như Nguyễn Quốc Việt (7), Nguyễn Duy Tâm (9), Phan Hồ Khải (26), Hoàng Vĩnh Nguyên (6), Võ Hữu Việt Hoàng (20), đội trưởng Nguyễn Thanh Khôi (5) hay Nguyễn Nhật Minh (27)...

Sự lấn lướt của lứa tài năng trẻ này đã được cu thể hoá thành bàn thắng phút 40 do công của Nguyễn Nhĩ Khang, một trong 5 cầu thủ từng được đôn lên đội hình U.19 năm rồi của HAGL. Các cầu thủ khác gồm Phan Du Học, Cao Hoàng Tú, Hồ Văn Dũng và Lê Hữu Phước

Chính Lê Hữu Phước vào sân chỉ mới ít phút ở hiệp 2 đã lập công nâng tỉ số lên 2-0 cho HAGL ở phút 68. Trước khi trận đấu kết thúc, Huỳnh Tuấn Vũ (22) đã kịp ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà. Ông chủ HAGL Đoàn Nguyên Đức chia sẻ: "Tôi rất tự tin vì không chỉ trận thắng đầu tay này mà báo cáo đánh giá của JMG cho biết, khóa 4 cực kỳ đặc biệt. Lứa này sở hữu nhiều cầu thủ hay hơn Công Phượng và càng đá các em sẽ càng bộc lộ nhiều tố chất tốt còn tiềm ẩn".

Đồng Nai cũng có chiến thắng 1-0 ở bảng C trước Lâm Đồng trong khi Sanna Khánh Hòa lại hòa 0-0 với Phú Yên.

Các kết quả khác ở bảng A Viettel bất ngờ thua Than Quảng Ninh 0-1 trong khi Phố Hiến (PVF trước đây) đã hạ Nam Định 2-0. Bảng B, chủ nhà Thừa thiên Huế hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-0 còn SHB Đà Nẵng thắng Sông Lam Nghệ An 1-0. Tại bảng D, TP.HCM hòa Tây Ninh 0-0, Becamex Bình Dương hạ Bến Tre 3-0 và thắng đậm nhất là An Giang khi quật ngã Long An đến 5-0. Sau đây là một số hỉnh ảnh ở bảng C và D

Khả Hòa- Minh Trần- MInh Long