Khai mạc vòng loại giải U.21 Báo Thanh Niên 2018

Tại bảng C tranh ở sân Pleiku và Hàm Rồng, có 5 đội dự tranh thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng vào các ngày 1, 3, 6, 9, 11.8 chọn đội đầu bảng vào thẳng và đội nhì bảng nhiều khả năng cũng sẽ vào VCK (lấy 3 trong tổng số 4 đội nhì của 4 bảng vào VCK).

Lúc 14 giờ 30 là trận rất gay cấn giữa đội hạng ba giải U.21 năm rồi Becamex Bình Dương và đội ĐKVĐ giải U.19 là Đồng Tháp. Sau đó 2 tiếng là chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai, ĐKVĐ giải U.21, gặp Bình Phước, đội bóng suýt gây bất ngờ ở vòng loại năm rồi (Đồng Nai nghỉ trận đầu). Do bảng này tập trung toàn hảo thủ nên BTC đã xếp 2 giám sát nhiều kinh nghiệm trong công tác trọng tài là Hoàng Ngọc Tuấn và Võ Minh Trí làm nhiệm vụ.

tin liên quan Giải U.21 Báo Thanh Niên thêm đội tham dự vòng loại Sau khi điều lệ giải được công bố với 18 đội tham gia chia làm 4 bảng, hôm qua đội U.21 Đồng Tháp với lứa cầu thủ từng vô địch giải bóng đá U.19 quốc gia hồi tháng 3 ở Huế đã xin đăng ký tham dự và chấp nhận đưa vào bảng không theo khu vực địa lý.

Còn ở bảng D tranh tại sân Long An, đội Tiền Giang của HLV Đỗ Văn Minh sẽ gặp đội TP.HCM lúc 14 giờ 30. Ở trận thứ 2 lúc 16 giờ 30, đội Long An gặp Bến Tre (đội An Giang nghỉ trận đầu). Cũng như bảng C, 5 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt vào các ngày 1, 3, 6, 9 và 11.8 chọn ra đội nhất và nhì bảng. Ở bảng này cả 5 đội đều có cơ hội như nhau nên rất khó biết đội nào sẽ giành quyền đi Huế đá vòng chung kết.

Đăng Khoa