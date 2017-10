Khán giả cần nâng cao nhận thức và có văn hóa hơn

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí vào ngày hôm qua, ông Trần Quốc Tuấn, Tổng thư ký LĐBĐ VN (VFF) kiêm trưởng BTC các giải, đã kêu gọi BTC các sân cần phổ biến những quy định về kỷ luật của VFF cho người hâm mộ để tránh tình trạng quá khích!



Thưa ông, bạo loạn trên khán đài được xem là vấn nạn nhức nhối nhất của mùa giải 2009. Để chấm dứt hiện tượng phi thể thao này, BTC không thể chỉ hô hào suông?

Đúng vậy. Chính vì thế, ngay sau khi mùa giải 2009 kết thúc, BTC giải, các CLB và bộ phận an ninh đã họp để rút kinh nghiệm sâu sắc những việc chưa làm tốt. Đại hội VFF khóa VI cũng đặt vấn đề an ninh, an toàn của 3 giải lớn nhất VN gồm V-League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia (ông Tuấn giữ chức trưởng BTC của cả 3 giải này – PV), là một trong những mục tiêu chính hàng đầu cần phải giải quyết. Cuối tháng 12 vừa qua, VFF đã chủ trì cuộc họp quan trọng với sự tham dự của lực lượng cảnh sát cơ động, đại diện Cục A25, công an các địa phương để bàn phương án hữu hiệu nhất trong việc phòng chống nạn hooligan, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị định Chính phủ. Chúng tôi cũng đã tiến hành tập huấn cho giám sát (GS), trọng tài (TT) – hai đội ngũ rất quan trọng giúp BTC giải kiểm soát vấn đề an ninh, an toàn trận đấu. Các GS, TT cũng đã nhìn nhận rõ những sai sót ở mùa giải 2009 để cố gắng không tiếp tục bị mắc ở mùa giải tới.



Có nhiều sự cố lặp đi lặp lại ở nhiều mùa giải gần đây, tưởng như nằm ngoài tầm kiểm soát của BTC giải, chẳng hạn như CĐV gây hấn và tạo ra ẩu đả kinh hoàng. Nhưng nếu như BTC giải xử phạt thật nặng thì đâu có hiện tượng “lờn” thuốc?

Việc cổ vũ một cách chuyên nghiệp và văn hóa là tiêu chí của một nền bóng đá tiên tiến. Ở giải Anh, giải Ý – những nước có nền bóng đá chuyên nghiệp hàng trăm năm nay mà vẫn xảy ra những sự cố do CĐV gây nên. Tại VN, chúng tôi cũng rất đau đầu vì vẫn còn tồn tại một số lượng khán giả quá khích. Năm ngoái, một số hội CĐV cũng đã bị phạt rất nặng. Như vụ khán giả Hải Phòng bị cấm vận một trận. Khi khán giả bị kỷ luật như vậy, BTC sân bị thất thu và chính bộ phận khán giả đó đã làm hại chính đội bóng của mình. BTC giải mong muốn mùa giải 2010, khán giả nâng cao nhận thức hơn, có văn hóa hơn và không còn những hành động cổ vũ mang tính quá khích nữa.

VFF có trong tay đầy đủ những văn bản pháp lý, song nhiều vụ việc xảy ra, VFF vẫn tỏ ra khá lúng túng khi giải quyết. Nói như trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường – luật đã không thể theo kịp được với thực tế!

Thường trực VFF đã đề nghị ban kỷ luật phải sửa đổi, bổ sung những điều khoản của quy định kỷ luật còn thiếu hoặc khiếm khuyết. Quy định kỷ luật mới năm 2010 đã được ban hành và văn bản này là một hành lang pháp lý chặt chẽ để giúp BTC giải điều hành giải một cách có hiệu quả hơn, sâu sát hơn. Trong ngày 21.1, Bộ VH – TT – DL, Tổng cục TDTT đã thông qua Quy chế bóng đá chuyên nghiệp 2010 và cho phép VFF ban hành. Quy chế này cũng sẽ giúp chúng tôi hạn chế đến mức tối đa những rủi ro có thể xảy ra. Hoặc có xảy ra nhưng sẽ có cách giải quyết thấu đáo, đúng luật. BTC giải luôn cố gắng quản lý giải cho thật tốt, trôi chảy, đảm bảo được đúng quy định của bóng đá VN và của FIFA. VFF cũng kêu gọi các BTC sân cần phổ biến những văn bản về kỷ luật cho khán giả để nâng cao nhận thức cho họ.

Cũng không ít trận đấu mà sự cố lại bắt nguồn từ cách điều hành yếu kém của trọng tài?

Trọng tài có tác động rất lớn đến diễn biến và kết quả trận đấu. Nếu điều khiển tốt thì không sao, chỉ cần yếu chuyên môn là rất dễ có chuyện. Bóng đá Anh, Ý mà vẫn không thể tránh khỏi những sai sót của TT nhưng họ không phải nhận những phản ứng tiêu cực trên khán đài như ở VN. Đội ngũ TT của VN hiện tại là thế hệ TT mới. Nghề TT cực kỳ khó, vì thế chúng tôi cũng rất mong có sự đồng cảm từ người hâm mộ. Nhưng tất nhiên, TT phải ngày càng tốt lên, trau dồi kỹ năng, cần rút ra bài học không chỉ bóng đá quốc nội mà còn quốc tế, có thế khán giả mới “thương” được.

Nạn móc ngoặc, “đi đêm” không được nhắc đến nhiều ở mùa giải trước. Có thể những hiện tượng tiêu cực này không còn lộ liễu mà tinh vi hơn. Ông có lo ngại chuyện này sẽ xảy ra ở mùa 2010?

Xu thế bóng đá chuyên nghiệp là một trong những cách tốt nhất hạn chế tiêu cực. Rất nhiều CLB muốn tiến lên chuyên nghiệp khi đầu tư rất lớn như HA.GL, Bình Dương, ĐT.LA, T&T Hà Nội, SHB Đà Nẵng… Các CLB sẽ cố bảo vệ thương hiệu của mình và không dại dột gì dính vào “chuyện này, chuyện nọ”. Điều này sẽ giảm tải tiêu cực cho mùa giải.

Mùa giải 2010 là năm cuối cùng để các CLB hoàn tất việc chuẩn bị trở thành doanh nghiệp. Theo quy định mới nhất, chỉ có CLB là doanh nghiệp mới có quyền dự giải 2011. VFF có “thúc” các đội?

Đây là vấn đề rất nóng hổi và đã được ghi rõ trong Nghị quyết của Ban chấp hành VFF cũng như Đại hội khóa VI. Lộ trình phát triển bóng đá chuyên nghiệp là lộ trình tất yếu. Cho dù còn gặp khó khăn về cơ sở hạ tầng và nhiều yếu tố khác nhưng các CLB đều rất quyết tâm…

