Khán giả đốt pháo sáng, Hải Phòng thua đậm trên sân Cửa Ông

Do sân Cẩm Phả đang nâng cấp nên Than Quảng Ninh đã chuyển về sân Cửa Ông trong mùa giải 2019. Sức chứa của sân nhỏ nên mỗi lần thi đấu trên sân nhà, nếu khán giả của đội khách có số lượng ít và… có tâm thì ban tổ chức được nhờ. Còn nếu không thì rất khổ. Trận đấu khép lại lượt đi, sân Cửa Ông gặp nỗi khổ về pháo sáng, cũng may không có sự cố nghiêm trọng xảy ra.

tin liên quan Công an sẽ điều tra khán giả đốt pháo sáng Bộ VH-TT-DL đề nghị Bộ Công an chỉ đạo Công an TP.Hải Phòng khẩn trương điều tra những cá nhân liên quan đến hành động đốt pháo sáng để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Một thành viên của ban tổ chức sân cho biết: “Chỉ có khoảng 700 ghế cho khán giả cả khách lẫn chủ thì chúng tôi ưu tiên cho cổ động viên Hải Phòng tới 350 vé. Nhưng vì họ đến đông quá nên không thể cho vào hết, sợ vỡ sân vì quá tải, ảnh hưởng đến trận đấu dưới sân. Những khán giả Hải Phòng có vé đã vào được sân, ngay trước trận lại đòi ra vì đòi quyền lợi cho những người chưa được vào. Nhưng cơ động kiên quyết không đồng ý vì lo ngại, số khán giả ở ngoài sẽ ùa vào.

Do lường trước được việc có thể sẽ có pháo sáng nên chúng tôi chủ động kiểm soát người rất chặt. Nhiều khán giả là phụ nữ khi vào sân đã giấu pháo sáng vào chỗ kín ở trong quần nhưng ban tổ chức đã bố trí lực lượng kiểm soát cũng là phụ nữ nên đã dễ dàng phát hiện ra và tịch thu ngay. Dù không có một quả pháo sáng nào lọt vào sân nhưng hành lang sát phía trong của cổng sân Cửa Ông vẫn bị pháo sáng vì người Hải Phòng từ ngoài ném vào. Chúng tôi đã cố gắng dập tắt ngay và suốt trận, không có chuyện gì xảy ra”.

Minh Tú Tường bao sân Cửa Ông khá thấp

Minh tú Nên khán giả quá khích đã lợi dụng ném pháo vào sân

Minh Tú Than Quảng Ninh ghi 4 bàn

Minh Tú Trong màn pháo hoa của khán giả nhà

Diễn tiến trên sân không ủng hộ khán giả đội khách. Hải Phòng đã có một trận thua toàn diện cả về lối chơi lẫn tinh thần. Trong khi Than Quảng Ninh cả nội binh và ngoại binh đều thể hiện được phong độ rất xuất sắc. Hải Huy ghi bàn mở tỷ số. Còn riêng cầu thủ người Nga Dyachenko lập hattrick, trong đó có 1 bàn từ chấm phạt đền. Gần cuối cần, Hải Phòng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 do công của Hoài Dương và Viết Nguyên.

HLV Hải Phòng Trương Việt Hoàng không vào họp báo mà ủy quyền cho trợ lý Ngô Quang Trường. Nhưng ông Trường cũng do tâm lý chán nản nên không nói gì nhiều, chỉ bảo đội rất buồn vì thất bại và đội bị như thế này do gặp khó khăn nhiều thứ, cầu thủ bị ốm, bị chấn thương. Nhưng đội sẽ cố gắng phục hồi lại ở lượt về. Còn HLV Phan Thanh Hùng dù thắng nhưng vẫn bày tỏ sự không hài lòng về tinh thần thi đấu ở cuối trận của các học trò.

Với kết quả này, Than Quảng Ninh lọt vào top 3 lượt đi V-League với 21 điểm còn Hải Phòng rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ, đứng thứ 12/14 bảng xếp hạng, với 15 điểm.