Khán giả trận Việt Nam - Arsenal sẽ bị soi kỹ

(TNO) Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho CLB Arsenal trong 3 ngày lưu trú tại Việt Nam là nhiệm vụ hết sức quan trọng của Công an thành phố Hà Nội (CATP).

Thanh Niên Online đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Hải - Phó trưởng phòng PA 83 (Phòng An ninh chính trị nội bộ CATP Hà Nội), trưởng tiểu ban an ninh của Ban tổ chức trận đấu.



Dự kiến sẽ có hơn 1.000 nhân viên an ninh, cảnh sát... được huy động để bảo vệ trận Việt Nam - Arsenal - Ảnh: Minh Tú

Ông Hải cho biết: "Sau khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) có thông báo về việc đón tiếp Arsenal sang VN thăm và thi đấu giao hữu, ngày 27.6.2013, Giám đốc CATP Hà Nội đã có kế hoạch chỉ đạo các phòng nghiệp vụ an ninh, cảnh sát và lực lượng công an quận, huyện, thị xã có liên quan triển khai phương án đảm bảo an ninh cho CLB Arsenal từ lúc họ đặt chân đến sân bay cho đến lên máy bay rời khỏi Việt Nam".

* Các hoạt động của Arsenal tại Hà Nội khá dày đặc. CATP sẽ phối hợp với những lực lượng nào để phòng tránh mọi sự cố, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Hải (N.V.H): Để đảm bảo an toàn cho CLB Arsenal từ lúc đi từ sân bay về khách sạn, hay tham gia mọi hoạt động khác tại Hà Nội, CATP sẽ kết hợp với nhiều lực lượng khác nhau.

Trong hai ngày 16.7 và 17.7, đội sẽ tập mở và thi đấu giao hữu với tuyển VN, CATP sẽ kết hợp với Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy để kiểm tra an toàn về công tác phòng cháy chữa cháy trên toàn bộ các tuyến đường xung quanh SVĐ và trong khu vực tổ chức thi đấu.

CATP đã đề nghị UBND huyện Từ Liêm có kế hoạch phối hợp với Tổng Công ty vận tải Hà Nội, tổ chức trông giữ phương tiện đưa khán giả vào xem tập mở vào ngày 16.7 và xem thi đấu ngày 17.7. Trong Khu liên hợp thể thao quốc gia có hai bãi đỗ xe Mỹ Đình 1 và Mỹ Đình 2, đề nghị nhân dân đến các bãi này gửi xe. Hoặc gửi ở những địa điểm được UBND huyện Từ Liêm cấp phép. Hạn chế các bãi trông giữ phương tiện tự phát dọc hai tuyến đường Lê Quang Đạo và Lê Đức Thọ.

* Khán giả đến xem phải lưu ý thêm những điều gì, thưa ông?

Ông N.V.H: Trong toàn bộ công tác đảm bảo an ninh an toàn, điều đặc biệt là CATP Hà Nội đề nghị K10 (Bộ Tư lệnh cảnh vệ Bộ Công an) phối hợp với CATP lắp đặt hệ thống cổng từ máy soi để kiểm soát tất cả người vào sân, không để khán giả mang chai nước và các vật lạ vào sân. Tất cả các đối tượng vào sân đều phải đi qua cổng từ này để kiểm soát.

* Ở những trận đấu quốc tế quan trọng tổ chức ở sân Mỹ Đình, việc phân luồng giao thông cũng luôn được đặt ra hàng đầu. Lần này công tác đó được triển khai thế nào để thuận tiện nhất cho khán giả, thưa ông?

Ông N.V.H: CATP đã có kế hoạch phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phân luồng giao thông từ xa trên các tuyến đườg dẫn vào khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình. Đồng thời hướng dẫn, điều hành xếp xe cho quan khách, đại biểu đến sân. Các loại xe này có phù hiệu quy định và điểm đỗ xe riêng.

Khán giả cần đặc biệt chú ý: Trước 15 giờ ngày 17.7 (trận đấu vào lúc 19 giờ), sẽ cấm ở hai đầu đường Lê Đức Thọ và Lê Quang Đạo. Cấm các loại xe ô tô, xe tải, xe khách không được đi ngang qua quảng trường Mỹ Đình trước 15 giờ cho đến khi kết thúc trận đấu và khán giả về hết mới mở đường. Nhưng riêng xe buýt sẽ được lưu thông vào thời điểm này để đưa khán giả đến sân xem trận đấu.

* Xin cảm ơn ông.

Lan Phương (thực hiện)