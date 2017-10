Khánh Hòa dẫn đầu giải phong cách

Vòng bảng giải U.21 Báo Thanh Niên năm nay đã diễn ra rất sôi nổi và hào hứng. Tổng cộng có 40 bàn thắng qua 12 trận, trung bình 3,33 bàn/trận. Đội ghi nhiều bàn nhất là Sông Lam Nghệ An 9 bàn, kế đến Ninh Thuận 7 bàn. Cầu thủ đang dẫn đầu giải vua phá lưới là Vũ Quang Nam (18, SLNA) ghi 4 bàn, kế đến là Võ Út Cường (19, Ninh Thuận) 3 bàn. Cùng ghi 2 bàn có Lê Duy Thanh (7, Ninh Thuận), Nguyễn Đình Bảo (9, SLNA) và Vũ Minh Tuấn (6, Than Quảng Ninh).

Hiện 2 cầu thủ Lê Duy Thanh và Vũ Minh Tuấn với 2 lần được bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất trận cũng là ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải trị giá 215 triệu đồng.

Ở giải phong cách chỉ xét 4 đội vào bán kết. Hiện Khatoco Khánh Hòa đang dẫn đầu với điểm trung bình cao nhất 8,8 và số thẻ phạt ít nhất với 4 thẻ. Kế đến là Sông Lam Nghệ An có 8,6 điểm và 4 thẻ vàng. 2 đội Than Quảng Ninh và chủ nhà Ninh Thuận ít hy vọng hơn vì có số thẻ quá nhiều: Than QN có 1 thẻ đỏ, 10 thẻ vàng; còn Ninh Thuận 1 thẻ đỏ, 11 thẻ vàng.

Q.T

