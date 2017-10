Khánh Hòa lâm nguy

SLNA và SHB Đà Nẵng cùng thua Dù có tới gần 3.000 khán giả Nghệ An lặn lội từ quê nhà ra xem, nhưng đội đang dẫn đầu V-League đã không chơi bùng nổ như mong đợi, nếu không muốn nói là gây thất vọng. 2 lần SLNA để cho tiền đạo Timothy lập công đều từ chấm phạt đền. Dù vậy anh cũng bị thẻ đỏ (hai thẻ vàng) do “đóng kịch” quá lộ liễu. Ngoài ra, Hòa Phát HN còn nhận thêm thẻ đỏ nữa của Thanh Vân. SLNA thua nhưng SHB Đà Nẵng đá sân nhà lại không tận dụng được cơ hội vươn lên bám sát khi để thua người anh em Hà Nội T&T 1-3. Dù Merlo ghi bàn dẫn trước nhưng lần lượt Gonzalo, Công Vinh và Duy Nam đã lật ngược tình thế cho đội bóng thủ đô. Trên sân Long An, dù dẫn trước 2-1 do Kassim và Antonio, nhưng ĐTLA đã bị người cũ đang chơi cho Vissai Ninh Bình là Việt Thắng ghi bàn ở phút bù giờ 90+6 để giành lại 1 điểm bằng trận hòa 2-2. Trận còn lại, cú đúp của Samson giúp Đồng Tháp thắng Hải Phòng 2-0. Xếp hạng sau 17 lượt: 1/ SLNA: 35 điểm, 2/ Đà Nẵng: 31 điểm, 3/ Thanh Hóa: 28 điểm, 4/ Đồng Tháp: 27 điểm, 5/ Hà Nội T&T: 27 điểm, 6/ HAGL: 23 điểm, 7/ Navibank Sài Gòn: 23 điểm, 8/ Becamex Bình Dương: 22 điểm, 9/ Hòa Phát: 21 điểm, 10/ Ninh Bình: 19 điểm, 11/ Hải Phòng: 19 điểm, 12/ Khatoco Khánh Hòa: 18 điểm, 13/ Hà Nội ACB: 16 điểm, 14/ ĐTLA: 15 điểm. L.P - Q.H - D.Thu - L.Trí