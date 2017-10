 Khatoco Khánh Hòa cầm chân Nam Định

Than Quảng Ninh - Đồng Tâm Long An: 1-1 Trận mở màn bảng B hôm qua giữa Than Quảng Ninh (TQN) gặp Đồng Tâm Long An (ĐTLA) kết thúc với tỷ số 1-1. Nhập cuộc đầy hưng phấn, các cầu thủ TQN nhanh chóng vượt lên dẫn trước bằng pha kết thúc cận thành của tiền vệ Vũ Minh Tuấn ở phút 11. Vào hiệp 2, các cầu thủ ĐTLA thi đấu đầy nỗ lực hòng tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số. Phút 66, nỗ lực đi bóng của Huỳnh Tấn Tài (10, ĐTLA) khiến Hoàng Tuấn Anh (19, TQN) để bóng chạm tay trong vòng cấm. Nguyễn Thanh Vi thực hiện thành công phạt đền giúp ĐTLA cân bằng tỷ số 1-1. Tỷ số này làm hài lòng cả 2 đội. Tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Ngô Quang Sang (ĐTLA) cho biết do là trận đầu tiên nên các cầu thủ trẻ ĐTLA thi đấu còn rụt rè, thiếu tự tin. Điều này sẽ được cải thiện ở trận đấu tiếp theo. Trong khi đó, HLV Nguyễn Quang Hoàn (TQN) lý giải việc các học trò của ông bị phê bình đá quá rắn, nhận đến 6 thẻ vàng là do tâm lý thi đấu quyết tâm giành chiến thắng chứ không hề vào bóng ác ý. Vũ Minh Tuấn (6, TQN) nhận cú đúp phần thưởng dành cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên và cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Trong khi đó, Ban huấn luyện đội ĐTLA được trao giải Fairplay nhờ chỉ đạo các học trò kiềm chế trước lối đá khá rắn của các cầu thủ TQN. Hoàng Quỳnh