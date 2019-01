Khí phách Park Hang-seo

HLV Park Hang-seo là một người rất đặc biệt, chưa bao giờ ngán đối thủ nào dù đẳng cấp của họ vượt xa đội bóng mà ông dẫn dắt. Tinh thần đó đang được truyền tải, theo cách tích cực ở tuyển VN, khi ông cảm nhận được sự quý trọng, tin tưởng và kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá VN dành cho mình. Đó là lý do ông Park tại ASIAD 18 quyết thắng Nhật Bản dù hoàn toàn có thể đưa ra thế trận an toàn hơn. Nhắc lại chuyện cũ ở ASIAD 18 để thấy mục tiêu của HLV Park không chỉ là tấm vé vào vòng trong mà ông muốn nâng cao tâm thế bóng đá Việt ở sân chơi châu lục. Đó là lý do ông khiến tất cả “việt vị” bằng cách tung ra đội hình siêu tấn công ở trận gặp Iraq để VN chơi một trận đôi công sòng phẳng với đối thủ mạnh hơn.

Iran được đánh giá mạnh hơn Iraq, thế nhưng HLV Park Hang-seo cũng không hề ngán đối thủ. Ông nói với các cầu thủ của mình: “Chúng ta còn 2 trận đấu nữa với Iran và Yemen và chúng ta sẽ lọt vào vòng trong”. Chính sự khẳng khái và tự tin của thầy Park đã giúp toàn đội nhanh chóng quên đi trận thua Iraq để tập trung đối đầu với Iran vào ngày 12.1 tới.

VN có hàng thủ được tổ chức tốt sẽ nỗ lực để hạn chế hỏa lực từ các chân sút của Iran. Trong khi đó, sự linh hoạt của Quang Hải cùng sự nhạy bén và chớp cơ hội của Văn Đức, Công Phượng giúp chúng ta có niềm tin sẽ chọc thủng lưới đối thủ. Điểm thú vị của bộ ba này là có thể thoải mái xoay chuyển vị trí cho nhau. Khi Công Phượng bị bắt chết thì Văn Đức sẽ là mũi nhọn tiềm ẩn, hoặc Đức sẽ là người quấy rối rồi chuyền ngược cho Quang Hải lao lên ghi bàn. Với 2 lần làm tung lưới Iraq, VN hoàn toàn tự tin có thể ghi bàn vào lưới Iran.

Nhiều khả năng Văn Hậu sẽ được tung vào sân từ đầu vì Iran cực mạnh ở hai biên. Hậu vệ 19 tuổi này đã được HLV Park Hang-seo để dành đối đầu với Iran, nên hy vọng VN sẽ tạo được bất ngờ từ quân bài chiến lược này.

Iran còn mạnh hơn cả Hàn Quốc Đó là chia sẻ của cây viết nổi tiếng Jeong Daweo (tờ Sports Seoul). Anh cho biết: “Iran đang ở một đẳng cấp vượt khỏi châu Á. Hãy nhớ lại World Cup 2018, họ đã gây khốn khổ cho Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha thế nào. Iran thậm chí còn mạnh hơn cả Hàn Quốc. Bởi vậy nhiệm vụ duy nhất của VN là phòng ngự và phòng ngự thật tập trung để cầm hòa hoặc thua với tỷ số thấp”. Trong khi đó, nguyên Tổng biên tập tạp chí FourFourTwo Jaemin Hong nhấn mạnh: “Iran quá mạnh so với các đối thủ chung bảng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Carlos Queiroz họ đã là đội bóng đẳng cấp thế giới. Nếu thua tối thiểu trước Iran, VN sẽ có cơ hội lọt vào vòng 16 đội. Đó sẽ là phép thử rất khắc nghiệt nhưng cũng là cơ hội để VN trình diễn nghệ thuật phòng ngự của mình. Những sai lầm bộc lộ trước Iraq rất quý giá để thầy trò HLV Park Hang-seo hoàn thiện và bịt kín mọi lỗ hổng của mình”. * Sau cú sốc thua Ấn Độ 1-4 trận ra quân và phải sa thải HLV Milovan Rajevac, tối qua ở lượt thứ 2 bảng A Asian Cup, tuyển Thái Lan đã giành trận thắng then chốt trước Bahrain 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của ngôi sao Chanathip Songkrasin ghi phút 58 sau cú vô lê tuyệt đẹp. Trận thắng giúp Thái Lan lấy lại sự tự tin trước lượt cuối gặp đội chủ nhà UAE ngày 20.1, và chỉ cần hòa thì cơ hội đi tiếp rộng mở. Q.V - G.L



Quốc Việt