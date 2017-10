Khi SLNA không còn khuynh đảo

Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng (ảnh): “SLNA có lợi thế nhiều mặt về công tác đào tạo trẻ so với các trung tâm đào tạo khác trong nước, lại có truyền thống bóng đá, “máu” bóng đá, đội ngũ huấn luyện viên trẻ, có năng lực và nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên công tác đào tạo trẻ của Sông Lam Nghệ An 4-5 năm lại đây có xu hướng xuống dốc mạnh. Nguyên nhân do cơ chế, tiền và tác động từ những đợt sóng gió, xáo trộn mạnh trong câu lạc bộ. Ngoài ra còn ở sự thiếu quan tâm của lãnh đạo câu lạc bộ. Những lý do trên đã ảnh hưởng nhiều đến công tác đào tạo dẫn đến sa sút về chất lượng đào tạo cầu thủ trẻ. Tôi hy vọng khi CLB đã được chuyển đổi mô hình thì công tác đào tạo trẻ sẽ được quan tâm và cải thiện hơn”.



Ảnh: Khả hòa Tuyển thủ Lê Công Vinh (ảnh): Trước đây lò đào tạo trẻ SLNA rất có chất lượng và nhiều cầu thủ rất cố gắng với hy vọng “đổi đời”. Nhưng mấy năm gần đây do chậm chuyển đổi cơ chế nên đào tạo bóng đá trẻ của SLNA có phần sa sút. Hệ thống sân bãi, chế độ dinh dưỡng chưa được cải tiến nên SLNA chững lại và đánh mất thế mạnh của mình. Tôi nghĩ SLNA cần phải có những thay đổi thực tế hơn để hâm nóng trở lại “lửa” đào tạo, chứ đừng để lây lất như thời gian qua.