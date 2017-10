Khó cho bóng đá thủ đô

Hiện có đến 3 đội dự V-League nhưng nhiều khả năng mùa tới sẽ chỉ còn 1 hoặc may lắm là 2 đội bóng thủ đô tiếp tục góp mặt ở sân chơi lớn này.

Trong khi Hà Nội T&T vẫn nhiều hy vọng bảo vệ thành công ngôi vô địch vì sẽ tự quyết trong 2 trận còn lại trong cuộc chạy đua với Sông Lam Nghệ An thì 2 đại diện khác của bóng đá thủ đô là Hòa Phát và Hà Nội ACB đang đối mặt với nguy cơ cùng xuống hạng. Tình hình sau vòng 24 V-League cho thấy cả Hòa Phát (26 điểm) lẫn Hà Nội ACB (25 điểm) đang gặp rất nhiều khó khăn, trong khi những đối thủ khác lại tỏ ra rộng cửa hơn dù điểm số cũng chỉ suýt soát với họ như Đồng Tâm Long An (27 điểm), Khánh Hòa và Hải Phòng (cùng 29 điểm). Lịch thi đấu 2 vòng còn lại cho thấy chính 2 đại diện thủ đô bất lợi hơn. Trên lý thuyết cả 2 đội muốn trụ hạng phải thắng hết 2 trận còn lại, nhưng Hòa Phát sẽ phải gặp ĐTLA tại Long An còn Hà Nội ACB lại gặp trực tiếp Hải Phòng trên sân Lạch Tray nên đó sẽ là 2 trận cực khó.



Hà Nội ACB gục ngã trên sân Long An và sẽ khó gượng dậy để trụ V-League - Ảnh: Khả Hòa

Trước hết, Hòa Phát phải giải quyết sống chết với ĐTLA. Về thực lực họ không kém chủ nhà nhưng với những bất ổn khi thua 2 trận gần đây cộng với khó khăn khi đá trên sân khách sẽ khiến Hòa Phát gần như cầm chắc khả năng khó có điểm trọn vẹn, may mắn lắm sẽ là trận hòa để hy vọng vào lượt cuối khi gặp Khatoco Khánh Hòa. HLV Nguyễn Thành Vinh than thở: “Chúng tôi đã gặp bất lợi khi trọng tài xử ép trên sân Hải Phòng rồi thi đấu không đúng sức khi thua Đà Nẵng nên tình hình đang rất xấu. Tuy nhiên còn nước còn tát. Hòa Phát sẽ siết chặt đội hình và đứng dậy bằng hết khả năng của mình. Tôi hy vọng sẽ có được điểm tại Long An”. Nếu hòa được chủ nhà, cửa trụ hạng tuy cũng chưa chắc chắn vì có thể phải so hiệu số phụ khi bằng điểm, nhưng dù sao cũng còn chút hy vọng hơn là trắng tay, đồng nghĩa với việc cầm chắc vé xuống hạng.

Tình hình của Hà Nội ACB cũng không thật sáng sủa. Đội của bầu Kiên có thể thắng SLNA ở cuối tuần này nhưng làm sao lấy được 3 điểm trước Hải Phòng khi mà chủ nhà cũng phải quyết thắng để trụ hạng. Điều mà nhiều người lo ngại hiện này là sự can thiệp thô bạo của trọng tài khi ra tay cứu Hải Phòng như 2 lượt đấu vừa qua sẽ làm cho Hà Nội ACB rất khó có điểm. Nếu không đạt được con số 30 điểm khi V-League kết thúc, đội của Thành Lương sẽ trở lại hạng nhất.

V-League đang khép lại, nhưng cuộc chơi dường như đã được sắp đặt hết khi kết quả đã bị chi phối bởi những toan tính phi thể thao. Điều đó càng lúc càng đẩy những đội bóng kém thế đi vào con đường chết.

Đ.K