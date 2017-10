Khó thay đổi trật tự tổng sắp

Ở V-League, SHB Đà Nẵng (ĐN) sau trận thua Cao su Đồng Tháp tuy có phần mất thể diện, nhưng với trận gặp Megastar Nam Định (NĐ) trên sân nhà Chi Lăng chủ nhật này nhiều khả năng sẽ giành 3 điểm, qua đó chính thức vô địch lượt đi. Ngay cả khi bị NĐ cầm chân thì cửa để ĐN đăng quang vòng 1 vẫn thuận lợi hơn vì 2 đội xếp sau là Hà Nội T&T và Becamex Bình Dương (BD) sẽ không dễ có trọn 3 điểm dù đá sân nhà. BD thiếu HLV Đặng Trần Chỉnh trên hàng ghế chỉ đạo và hậu vệ Quang Thanh sẽ khó vượt qua Xi măng Hải Phòng, còn Hà Nội T&T cũng rất gay go nếu muốn thắng Hoàng Anh Gia Lai. Có phần chắc chắn là ĐN sẽ lấy lại danh dự và không muốn bị chia điểm, còn BD và Hà Nội T&T thêm được điểm nào thì mừng điểm đó. Nếu BD và T&T sẩy chân thì có khả năng Khatoco Khánh Hòa sẽ lọt vào tốp 3 vì họ chỉ gặp Hòa Phát Hà Nội. Tại nhóm cuối, vị trí chót bảng của NĐ là khó thay đổi, nhưng có thể họ vẫn giữ được khoảng cách 1 điểm ổn định với Navibank Sài Gòn vì thầy trò Mai Đức Chung không chắc có điểm ở Long An. Đáng chú ý sẽ là cuộc chạy trốn suất play-off khi ĐTLA và Hòa Phát cần phải vượt lên, trong khi HAGL, Lam Sơn Thanh Hóa cũng không muốn bị bắt kịp.

Trong khi đó, tình hình giải hạng nhất cũng “rõ như ban ngày”. Hà Nội ACB đã vô địch lượt đi và CLB TP.HCM sẽ “cầm đèn đỏ” vì không thể cứu vãn tình thế trên sân Quy Nhơn khi lực lượng quá yếu, trừ phi SQC Bình Định (BĐ) tự thua như trong trận Hải Nhân Tiền Giang mới đây. Nhưng điều này sẽ khó xảy ra vì BĐ không muốn để mất mặt lần nữa trên sân nhà, nhất là khi khoảng cách giữa họ với đội thứ nhì chỉ cần một trận thắng là có thể san bằng. Thế nên, BĐ buộc phải thắng để tiếp tục nuôi lại hy vọng tranh chấp lên hạng. Vị trí thứ nhì có thể sẽ đảo vị trí giữa An Giang và Than Quảng Ninh, còn Tây Ninh sẽ bị tuột xuống do họ phải nghỉ lượt này vì đã đá đủ 12 trận. Ở nhóm cuối, TDC Bình Dương (TDC) có thể sẽ chung số phận với CLB TP.HCM vì không dễ để ứng viên vô địch Hà Nội ACB lơi chân ngay trên sân Hàng Đẫy. Nếu thua, TDC sẽ xuống áp chót vì có thể Hải Nhân Tiền Giang sẽ vượt qua Đồng Nai Berayja trên sân nhà để ngoi lên.

Tóm lại trật tự trên bảng tổng sắp sẽ không có nhiều biến động ở 2 tốp đầu và cuối mà chỉ có chút thay đổi nhỏ giữa vị trí các đội nhóm giữa. Có thể khoảng cách điểm giữa các tốp sau khi kết thúc lượt đi sẽ dài ra và lượt về chỉ còn là cuộc đua tranh theo nhóm tranh vô địch hoặc chống xuống hạng một cách nóng bỏng.

Đăng Khoa