Khỏe như Công Phượng vẫn phải uống sữa của trẻ suy dinh dưỡng

Một bất ngờ lớn về ngôi sao bóng đá trẻ Nguyễn Công Phượng là trong thực đơn mỗi ngày của anh luôn có sữa Grow Plus - loại sữa chuyên dùng cho trẻ em suy dinh dưỡng, thấp còi...

Thể lực Công Phượng (10) tăng lên rõ rệt tại giải U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên - Cúp Clear Men 2015 - Ảnh: Độc Lập Thể lực Công Phượng (10) tăng lên rõ rệt tại giải U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên - Cúp Clear Men 2015 - Ảnh: Độc Lập

Nói về nguyên nhân Công Phượng, Tuấn Anh có nền tảng thể lực tốt, bác sĩ Trần Thị Minh Nguyệt - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị NutiFood, người theo dõi và tư vấn về bữa ăn dinh dưỡng cho HAGL , cho biết: “Thực đơn của Công Phượng, Tuấn Anh... luôn có sữa Grow Plus mỗi ngày, qua theo dõi, chúng tôi nhận thấy sữa Grow Plus rất phù hợp để giúp cầu thủ có thể trạng tốt”.

Lý giải về việc vì sao sữa dinh dưỡng dành cho trẻ thấp còi lại phù hợp với cầu thủ bóng đá, bác sĩ Minh Nguyệt nói: “Sữa Grow Plus dành cho trẻ suy dinh dưỡng, nên có rất nhiều chất bổ dưỡng. Chúng tôi đã nghiên cứu để làm sao trẻ suy dinh dưỡng có thể hấp thụ nhiều chất bổ trong một lượng sữa ít nhất. Đặc biệt Grow Plus có hàm lượng kẽm cao, điều này giúp cầu thủ phát triển nam tính và sự mạnh mẽ. Chính vì vậy nó góp phần giúp cho cầu thủ có thể lực và tinh thần tốt nhất, tăng ý chí chiến đấu và chiến thắng. Ý chí là điều rất quan trọng trong mỗi VĐV thể thao, vì thế qua hơn hai năm áp dụng sữa Grow Plus cho lứa cầu thủ Công Phượng, chúng tôi thấy rất phù hợp nên vẫn tiếp tục áp dụng”.

Công Phượng cũng bày tỏ, anh và đồng đội luôn ý thức uống sữa mỗi ngày vì biết rõ dưỡng chất từ sữa giúp ích cho các cơ bắp hoạt động với cường độ cao.

Ngoài việc uống sữa, cầu thủ HAGL cũng bắt đầu ý thức trong việc ăn uống. Đó là ăn theo nhu cầu cần của cơ thể chứ không còn ăn chỉ để ngon miệng.

Trước đây, khi mới đến với lứa cầu thủ Công Phượng, bác sĩ Nguyệt khá bất ngờ khi thấy cầu thủ ăn uống vô tội vạ, thích gì ăn nấy, dẫn đến tình trang cơ thể thừa chất này, nhưng lại thiếu chất khác.

Từ khi NutiFood tham gia hỗ trợ chế độ dinh dưỡng cho HAGL các cầu thủ đã ý thức hơn trong bữa ăn. Công Phượng thuộc nằm lòng, mỗi bữa ăn mình cần ăn bao nhiêu chất đạm, bao nhiêu chất bột đường…

Thực đơn của Đông Triều, Công Phượng, Văn Toàn và các cầu thủ HAGL luôn có sữa Grow Plus mỗi ngày - Ảnh: Độc Lập Thực đơn của Đông Triều, Công Phượng, Văn Toàn và các cầu thủ HAGL luôn có sữa Grow Plus mỗi ngày - Ảnh: Độc Lập

Từ ngày Công Phượng, Tuấn Anh chuẩn bị đi Nhật, đội ngũ bác sĩ dinh dưỡng NutiFood cũng thêm vào thực đơn hai cầu thủ này đồ ăn Tây và cả đồ ăn Nhật. Để cả hai có thể thích ứng khi ra nước ngoài thi đấu.

Các cầu thủ HAGL cũng vậy, họ được thêm đồ ăn Tây vào thực đơn để không phải ăn mì gói khi ra nước ngoài thi đấu như thế hệ cầu thủ Việt Nam trước đây.



Thanh Niên Online