Khỏi tranh vòng loại giải bóng đá U.19 quốc gia 2019

22 đội bóng tham dự sẽ gồm 2 bảng 5 đội (A và B) và 2 bảng 6 đội (C và D). Mỗi bảng thi đấu vòng loại hai lượt tại địa điểm đăng cai, tính điểm xếp hạng chọn 4 đội xếp nhất và 3 đội xếp nhì có thành tích tốt nhất ở 4 bảng vào vòng chung kết.

Do năm nay Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Ban tổ chức giải tạo điều kiện cho đội Hoàng Anh Gia Lai (đăng cai vòng chung kết) có cơ hội trui rèn và thử sức từ vòng loại với các đối thủ hơn là chỉ “tập chay” chờ vòng chung kết. Thế nên nếu đội bóng phố núi kết thúc thi đấu tại vòng loại với vị trí trong nhóm 4 đội xếp nhất hoặc 3 đội xếp nhì có thành tích tốt của 4 bảng thì đội xếp nhì còn lại sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết.

Ban tổ chức cũng đã ấn định lại thời gian thi đấu bằng thông báo số 1. Theo đó lượt đi từ 15 - 25.1 và lượt về từ 20.2 - 2.3. Vòng chung kết tranh từ ngày 8 đến 17.3 tại Pleiku. Ở vòng loại lượt đi các lượt trận sẽ diễn ra vào ngày 15, 17, 20 , 23 và 25.1. Riêng tại bảng A theo đề nghị của Trung tâm thể thao Viettel, Ban tổ chức giải chấp thuận điều chỉnh thời gian thi đấu lượt thứ 3 thay vì 20/1 sẽ thành 19/1.

4 bảng vòng loại gồm Bảng A có 5 đội: Viettel (bảng trưởng), Hà Nội, Phố Hiến, Than Quảng Ninh, Nam Định.

Bảng B gồm 5 đội: Thừa Thiên-Huế (bảng trưởng), Sông Lam Nghệ An, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, SHB Đà Nẵng, Thanh Hóa.

Bảng C gồm 6 đội: Hoàng Anh Gia Lai (bảng trưởng), Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai.

Bảng D gồm 6 đội: TP.HCM (bảng trưởng), Becamex Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Bến Tre, An Giang.

Trong danh sách tham dự, bất ngờ nhất là sự vắng mặt của đội Đồng Tháp, đương kim vô địch U.19 mà theo lý giải là do nhiều cầu thủ từng vô địch năm rồi (phần lớn sinh năm 2000) lại quá tuổi theo quy định mới do VFF ban hành trong điều lệ (tính từ 1.1.2001 đến 31.12.2003), nghĩa là chỉ cầu thủ 18 tuổi trở xuống mới được tham dự giải mà không có bất cứ cầu thủ 19 tuổi nào.

Điều này nhằm phù hợp với hệ hống thi đấu do FIFA, AFC ban hành, đồng thời đây cũng là một bước chuẩn bị lực lượng tuyển chọn cho đội U.19 Việt Nam tham dự giải U.18 Đông Nam Á năm 2019, giải U.19 châu Á năm 2020 và nếu có thể là FIFA World Cup U.20 năm 2021.

Nên nhớ đội U.19 Việt Nam được thành lập năm nay cũng chính phần lớn là lực lượng U.17 năm rồi do HLV Đinh Thế Nam dẫn dắt. Đội này sẽ được đầu tư mạnh để hướng đến việc giành suất dự World Cup 2026 hoặc 2030.

Lịch thi đấu ngày khai mạc 15.1: Bảng A Phố Hiến- Nam Định, Viettel- Than Quảng Ninh (cùng 15 giờ). Bảng B: SHB Đà Nẵng- Sông Lam Nghệ An (14 giờ 30), Thừa thiên Huế- Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (17 giờ). Bảng C: Hoàng Anh Gia Lai- Bình Định (15 giờ sân Hàm Rồng 4), Sanna Khánh Hòa- Phú Yên (13 giờ 30), Lâm Đồng- Đồng Nai (15 giờ 30, đều sân Hàm Rồng 5). Bảng D: An Giang- Long An (13 giờ 30), TP.HCM- Tây Ninh (15 giờ 30, đều sân Thành Long 1), Bến Tre- Becamex Bình Dương (13 giờ 30, sân Thành Long 2)

Đăng Khoa