Khởi tranh vòng loại giải U.21: Những bất ngờ đầu tiên

Chiều qua 9.9, vòng loại giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên lần 17 năm 2013 Cúp Bia Sài Gòn chính thức khởi tranh ở 4 bảng.



Vũ Huy Bảo - Ảnh: Bạch Dương

Đã có nhiều trận đấu hay, nhiều bàn thắng đẹp, nhiều thẻ phạt do lối chơi quá quyết liệt của các cầu thủ, đặc biệt đã xuất hiện vài bất ngờ và kịch tính đầu tiên.

Bảng A: Hà Nội T&T chiếm ưu thế

3 trận mở đầu bảng A đều có chiến thắng, trong đó ấn tượng nhất là Hà Nội T&T quật ngã Than Quảng Ninh - đội từng giành HCĐ giải U.21 năm rồi với tỷ số 3-1. Với thành phần được đào tạo và đầu tư tốt trong vài năm qua, đoàn quân của bầu Hiển tỏ ra đồng đều hơn so với lực lượng của Than Quảng Ninh thiếu vắng vài vị trí lên U.23.

Tiền đạo Trịnh Duy Long, người từng có mặt trong đội tuyển U.22 trước đây, lập cú đúp. Bàn còn lại do Phạm Văn Thành ghi. Bàn gỡ của Than Quảng Ninh do Nguyễn Văn Tùng thực hiện. Có 1 thẻ đỏ cho Nguyễn Huy Tân của Hà Nội T&T.

Hai trận còn lại, Nam Định, đội cựu vô địch U.21 thắng Huế 1-0 do Nguyễn Đức Anh Quốc ghi, và Viettel thắng Trẻ Hà Nội 1-0 do Nguyễn Việt Phong ghi trong một trận có 6 thẻ vàng (trẻ Hà Nội 4 thẻ).

Bảng B: Đà Nẵng bị chia điểm

Được xem là ứng viên nặng ký trong bảng, nhưng ngay trận mở đầu SHB Đà Nẵng đã bất ngờ bị Bình Định cầm chân 1-1 trên sân Chi Lăng. Giang Trần Quách Tân mở tỷ số ở phút 16 cho Đà Nẵng. Nhưng đến phút 34, sai lầm của thủ môn Anh Hậu phía chủ nhà đã tạo cơ hội cho đội trưởng Bùi Hoàng Mỹ đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho đội bóng đất võ.

Trong trận đấu diễn ra trước đó, dù được đánh giá cao hơn nhưng HAGL lại để Đắk Lắk vượt qua với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Hồng Chương với pha xoay người dứt điểm kỹ thuật ở phút 69.

Bảng C: TP.HCM thắng hủy diệt

Chủ nhà TP.HCM dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hồng Phẩm đã có màn ra mắt không thể tốt hơn và tạo được niềm tin rất lớn cho đông đảo người hâm mộ khi thắng hủy diệt Tây Ninh đến 7-0. Với đội hình đồng đều và chất lượng, các cầu thủ TP.HCM khống chế hoàn toàn trận đấu. Trong đó chơi hay nhất chính là tiền vệ Vũ Huy Bảo khi lập hat-trick (có 1 quả 11 m, Trung Hiển của Tây Ninh bị thẻ đỏ do pha ngăn cản này), tiền đạo Tuấn An cũng ghi 2 bàn, 2 bàn còn lại do Trịnh Đức Bốn và đội trưởng Minh Trung ghi.

Trước đó, Đồng Nai thắng Bình Phước 1-0 do Văn Sơn ghi.

Bảng D: Long An quật ngã chủ nhà

Một sự cố nhỏ về điện khiến trận Kiên Giang và Long An mới đá 16 phút phải tạm hoãn 28 phút. Sau đó, nguồn điện có lại, 2 đội thi đấu rất quyết liệt. Với đội hình đồng đều và kinh nghiệm trận mạc dày dạn hơn, Long An có 2 bàn do Trần Phước Thọ và Nguyễn Ngọc Long ghi. Cần Thơ may mắn cầm chân Vĩnh Long 1-1 nhờ bàn gỡ hòa ở phút 90+4 của Thái Minh Thuận. Trước đó, Nguyễn Minh Quân ghi bàn dẫn trước cho Vĩnh Long.

H.Đức - Đông Nghi - C.Thiện - Q.H - V.Hiệp



