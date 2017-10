Không chấn chỉnh V-League, khán giả sẽ quay lưng

Chủ tịch CLB Long An từ chức Chủ tịch CLB LA đã nộp đơn lên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đá Long An xin từ chức các chức danh chủ tịch, giám đốc điều hành và tổng giám đốc của CLB. Ông Nhiệm cho biết ông quá mệt mỏi vì đã không quản được cầu thủ, để xảy ra chuyện không hay nên xin nghỉ để người khác làm tốt hơn. Cũng trong ngày hôm qua, lãnh đạo CLB Long An cũng xử lý kỷ luật nội bộ thủ môn Nguyễn Minh Nhựt với án phạt treo găng 3 trận và cắt các chế độ thưởng cũng như tiền công lao động. Trong khi đó, nhiều khả năng Ban Kỷ luật VFF sẽ phải xử lý vượt khung một số điều khoản được ghi trong quy định kỷ luật, vì những lỗi mà đội LA mắc phải chưa có trong văn bản quy phạm pháp luật này. Thực tế, đội LA đã tự ý trì hoãn trận đấu đến 10 phút và tất cả cầu thủ đều tự ý không thi đấu. Nhiều khả năng, một số cá nhân của CLB LA sẽ bị đình chỉ ít nhất 4 trận, nhiều nhất 6 - 8 trận (tùy mức độ vi phạm). Còn đội bóng liệu có bị xử thua hay không (đội thua CLB TP.HCM 2-5), Ban Kỷ luật sẽ phải xem lại băng hình và hồ sơ rồi mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Ngày 20.2, ban này đã họp nhưng do sự việc quá phức tạp nên sẽ tiếp tục họp vào ngày 21.2. Thành Thắng - Nhật Duy