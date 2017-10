Không có bất ngờ ở Cúp quốc gia

Tiếp SQC Bình Định trên sân nhà, Đồng Nai đã dễ dàng giành chiến thắng 3-1 để tiến vào tứ kết. Các bàn thắng của Đồng Nai do công Victor, Henry và Đình Hiệp ghi. Bàn thắng duy nhất của SQC Bình Định do Văn Triển ghi.

Trên sân Ninh Bình, dù đội khách Than Quảng Ninh mở tỷ số trước với cú sút xa rất đẹp mắt của Hải Huy ở phút thứ 6, nhưng lần lượt Đinh Văn Ta và Phan Anh Tuấn đã giúp Vissai Ninh Bình thắng lại 2-1. Tại Long Xuyên, chủ nhà An Giang đã chủ động “buông” cúp khi đối mặt với Đồng Tâm Long An mạnh hơn nên thua dễ dàng 1-5.

Các bàn thắng do Việt Thắng, Văn Cường (mỗi người 2 bàn) và Gilson ghi. Bàn gỡ của An Giang do Uche thực hiện. Trên sân Thanh Hóa, chủ nhà và SLNA hòa 0-0 trong 2 hiệp chính. Thi đấu 11 m, Thanh Hóa thắng 4-2.

Như vậy ở tứ kết diễn ra ngày 17.7 tới sẽ có 4 cặp (đội đứng trước được đá sân nhà): SHB Đà Nẵng - QNK Quảng Nam, Đồng Nai - Thanh Hóa , Hà Nội T&T - Đồng Tâm Long An và Vissai Ninh Bình - Hoàng Anh Gia Lai.

Q.Huy - D.Thu - M.Ngọc