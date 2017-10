Không có bất ngờ ở vòng bảng

Hôm qua vòng bảng giải bóng đá Hội Nhà báo TP.HCM - Cúp Thái Sơn Nam 2011 đã kết thúc với 8 đội mạnh nhất xứng đáng vào tứ kết. Dù là trận thủ tục, nhưng 2 đội Báo Thanh Niên và VTV đã cống hiến một trận hay để hòa nhau 2-2 và cùng chia nhau ngôi nhất nhì bảng C.

Như vậy, ở lượt trận tứ kết diễn ra vào sáng thứ hai ngày 13.6, Báo Thanh Niên (nhất bảng C) sẽ gặp Báo Tuổi Trẻ (nhì bảng A), Báo Người Lao Động (nhất A) gặp VTV (nhì C), Đài truyền hình TP.HCM (nhất D) gặp Liên quân Báo Thể thao Văn hóa - 24 giờ (nhì B), Báo Công an TP.HCM (nhất B) gặp Báo Sài Gòn Giải Phóng (nhì D). Ngoài ra còn các trận play-off xếp hạng từ 9 đến 12.

Thành Thắng