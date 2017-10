Không có đương kim quả bóng vàng Phạm Thành Lương

Hôm qua BTC giải thưởng Quả bóng vàng VN đã công bố danh sách rút gọn từ các phiếu bầu chọn các ứng viên cho các danh hiệu cao quý của mùa giải 2012.

Ở danh hiệu quả bóng vàng nam, từ 10 cái tên được giới thiệu, 5 gương mặt có số phiếu cao nhất có mặt ở vòng chung kết là: Huỳnh Quốc Anh, Nguyễn Minh Phương (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Trọng Hoàng (SLNA), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T), Lê Tấn Tài (Khatoco Khánh Hòa, nay là Vicem Hải Phòng). Kết quả này cũng hợp lý trong tình cảnh bóng đá VN bết bát trên nhiều phương diện, đặc biệt ở cấp độ đội tuyển nên việc 2 cầu thủ của đội vô địch SHB Đà Nẵng lọt vào top 5 là điều dễ hiểu.



Quốc Anh, Tấn Tài và Minh Phương, ai sẽ đoạt Quả bóng vàng? - Ảnh: Ngô Nguyễn - Khả Hòa

Nếu có bất ngờ thì đó chính là việc không có tên đương kim quả bóng vàng VN Phạm Thành Lương trong top 5 dù xét về phong độ và sự đóng góp của anh cho đội tuyển lẫn CLB là ổn định. Có thể nguyên nhân chính khiến Thành Lương không được bầu vào top 5 là do CLB Hà Nội của anh chỉ xếp hạng 9 mùa rồi, nhưng so với vài cái tên trong top 5 thì Thành Lương không hề kém cạnh. Rất có thể một phần các phiếu bầu do được mời bầu quá muộn (tháng 4) nên không loại trừ cũng bị tác động bởi V-League đang tranh mà Thành Lương không mấy nổi bật.

Trong danh sách top 5 này, qua nhiều nguồn thông tin từ giới báo chí có thể khẳng định cuộc chạy đua giành Quả bóng vàng chỉ là 3 cái tên Quốc Anh, Minh Phương và Tấn Tài. Trong đó sự trở lại của Quốc Anh là rất đáng ghi nhận khi cầu thủ này đã có một thời gian dài thụ án kỷ luật sau sự cố SEA Games 2005. Khoác lại áo của Đà Nẵng, Quốc Anh đã góp công lớn cho đội bóng sông Hàn và đóng góp tích cực cho tuyển quốc gia tại đấu trường AFF Cup và vòng loại Asian Cup.

Trong khi đó, Lê Tấn Tài là một trong những người chơi máu lửa nhất ở AFF Cup và chính là thủ lĩnh tinh thần hiện nay của đội tuyển. Còn với Minh Phương, nếu được bầu chọn là do anh giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2012 và quan trọng vẫn là một gương mặt tài đức vẹn toàn, một buồng phổi chưa ai thay thế được trong bối cảnh bóng đá VN sa sút.

Ở danh hiệu Quả bóng vàng nữ, 5 cầu thủ vào VCK là Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Muôn (Hà Nội), Đặng Thị Kiều Trinh, Trần Thị Kim Hồng (TP.HCM), Lê Thị Thương (TKS VN). Ở giải cầu thủ ngoại, 3 cầu thủ vào VCK là: Antonio Carlos (XMXT Sài Gòn), Gonzalo (Hà Nội T&T) và Gaston Merlo (Đà Nẵng). 3 cầu thủ trẻ nam vào vòng cuối là: Dương Thanh Hào (Đồng Tháp), Trần Phi Sơn và Ngô Hoàng Thịnh (SLNA); 3 cầu thủ trẻ nữ: Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Nguyệt (Hà Nam), Chương Thị Kiều (TP.HCM). Lễ trao giải sẽ diễn ra tối 7.5 tại Nhà hát Quân đội (TP.HCM).

Quang Huy

