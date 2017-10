Không có nhiều thay đổi

Hôm qua 21.8, giải bóng đá Cục An ninh thông tin truyền thông (AN TT - TT) mở rộng 2010 đã kết thúc. Giải gồm 6 đội chia làm 2 bảng, đấu vòng tròn lấy 2 đội nhất, nhì vào bán kết. Sau khi lần lượt vượt qua Nasco, Cục AN TT-TT và Vinaphone, đội Báo Thanh Niên (ảnh) một lần nữa thắng Cục An TT-TT với tỷ số 3-2 để lên ngôi vô địch. Vinaphone vượt qua SCTV với cùng tỷ số giành hạng ba, SCTV đoạt giải phong cách. Với 7 bàn thắng, Nguyễn Thanh Toàn (Báo Thanh Niên) đoạt giải Vua phá lưới. Tin, ảnh: Khánh Toàn